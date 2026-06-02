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SAÚDE

Anvisa suspende medicamentos para hipertensão e câncer de mama; saiba quais

Decisão publicada no Diário Oficial da União suspende uso e circulação dos produtos

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.06.2026, 14:11:39 Editado em 02.06.2026, 14:11:34
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Anvisa suspende medicamentos para hipertensão e câncer de mama; saiba quais
Autor Sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) - Foto: Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a venda, distribuição e consumo de medicamentos para controle de pressão e tratamento de câncer de mama. A Resolução 2.238/2026 foi publicada hoje (2) no Diário Oficial da União (DOU).

-LEIA MAIS: Flávio Bolsonaro: Lula faz terrorismo ao dizer que Pix será afetado por decisão sobre facções

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Um dos medicamentos é o Halaven (mesilato de eribulina) - 0,5mg/ml sol inj ct fa vd trans x 2ml, fabricado pela farmacêutica United Medical Ltda e utilizado para tratamento de câncer. A empresa comunicou o recolhimento voluntário do Lote 148386 em razão de desvio de qualidade, relacionado ao teor do princípio ativo que estaria abaixo da especificação aprovada.

O outro medicamento é o maleato de enalapril - 20 mg com ct bl al plas trans x 500 (emb hosp), da fabricante Hipolabor Farmacêutica Ltda, usado no tratamento de hipertensão e insuficiência cardíaca. A Anvisa informa que houve um erro em relação às embalagens do produto.

As embalagens apresentam equivocadamente a indicação de “10 mg” na descrição de composição, ao invés de “20 mg”, que seria a descrição correta. Para esse medicamento, estão suspensos os lotes:

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  • 0062/26M
  • 0063/26M
  • 0064/26M
  • 0088/26M
  • 0089/26M
  • 0358/26M
  • 0415/26M
  • 0506/26M
  • 0507/26M

Como proceder

Aqueles que têm em casa os medicamentos vetados pela Anvisa devem interromper imediatamente o uso.

O indicado é entrar em contato com um médico, farmacêutico ou outro responsável pelo tratamento para orientações.Também é indicado entrar em contato com o SAC das empresas fabricantes, a United Medical Ltda e a Hipolabor Farmacêutica Ltda.

Outras proibições

A Anvisa suspendeu o lote 8891/25 da Água para Infusão sol infus IV cx 35 bols pvc sist, da Indústria Farmacêutica S/A. Segundo laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz, o produto apresentou resultado insatisfatório em uma inspeção de qualidade. A medida prevê o recolhimento do lote, além de proibir a venda, a distribuição e o uso.

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Foi determinada também a apreensão de todos os lotes do medicamento Cápsulas de óleo de pequi, produzidas pela R.T.K Indústria de Cosméticos e Alimentos Naturais Ltda. A Anvisa aponta que o produto não tem registro, notificação ou cadastro, e a fabricante não possui autorização de funcionamento.

Está proibida a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso deste medicamento.

Da Agência Brasil

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