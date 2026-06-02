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Anvisa suspende lotes de medicamentos para controle de pressão e para câncer; entenda

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 02.06.2026, 14:32:00 Editado em 02.06.2026, 14:42:16
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta terça-feira, 2, a suspensão da venda, da distribuição e do uso de lotes de medicamentos para controle de pressão e para câncer. Procurados, os fabricantes não se manifestaram. O espaço permanece aberto para manifestação.

Mesilato de eribulina

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Segundo o órgão, uma das proibições envolve o lote 148386 do medicamento Halaven (mesilato de eribulina) - 0,5mg/ml SOL INJ CT FA VD TRANS X 2ML.

O produto, fabricado pela United Medical Ltda, é usado no tratamento de câncer de mama. "A empresa já comunicou o recolhimento voluntário do medicamento em razão de desvio de qualidade relacionado ao teor do princípio ativo abaixo da especificação aprovada", disse a Anvisa. A medida proíbe a comercialização, a distribuição e o uso do produto.

Maleato de enalapril

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Os lotes 0062/26M, 0063/26M, 0064/26M, 0088/26M, 0089/26M, 0358/26M, 0415/26M, 0506/26M e 0507/26M do medicamento maleato de enalapril - 20 MG COM CT BL AL PLAS TRANS X 500 (EMB HOSP), usado para controle de pressão arterial, também foram suspensos pela Anvisa.

Segundo o fabricante, Hipolabor Farmacêutica Ltda, houve desvio de qualidade em virtude de inconsistência textual na embalagem secundária. As embalagens apresentam equivocadamente a indicação de "10 mg" na descrição de composição.

"Além de suspender a venda do medicamento, a medida proíbe a comercialização, a distribuição e o uso do produto", afirma a Anvisa.

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Água para injeção

A Anvisa suspendeu ainda o lote 8891/25 da Água para Infusão SOL INFUS IV CX 35 BOLS PVC SIST, da Indústria Farmacêutica S/A.

Segundo o órgão, laudo emitido pelo Instituto Adolfo Lutz apresentou resultado insatisfatório no ensaio sobre o aspecto do produto. "A medida prevê o recolhimento do produto, além de proibir a venda, a distribuição e o uso."

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Cápsulas de óleo de pequi

A resolução da Agência também determinou a apreensão de todos os lotes do medicamento cápsulas de óleo de pequi produzidas pela R.T.K Indústria de Cosméticos e Alimentos Naturais Ltda.

O produto não tem registro, notificação ou cadastro na Anvisa e é fabricado por empresa sem autorização de funcionamento. "A medida impede ainda a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso do medicamento", disse a Anvisa.

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Anvisa Câncer Medicamentos pressão suspensão
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