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Anvisa suspende lote de medicamento para dor e febre por suspeita de mofo

Resolução publicada nesta quinta-feira (30) exige o recolhimento das caixas com 200 comprimidos após análise apontar sujidade sugestiva de fungo

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 15:40:03 Editado em 30.07.2026, 15:39:58
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Anvisa suspende lote de medicamento para dor e febre por suspeita de mofo
Autor Foto: Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (30), a suspensão da distribuição, da comercialização e do uso do lote 114053 do medicamento Paramol 750 mg, fabricado pela empresa Belfar Ltda. A medida preventiva foi adotada após a identificação de comprimidos com sujidade, apresentando um aspecto sugestivo de contaminação por bolor, fungo popularmente conhecido como mofo.

A decisão foi oficializada no Diário Oficial por meio da Resolução 2.948/2026, que obriga a fabricante a realizar o recolhimento imediato de todas as caixas com 200 comprimidos correspondentes a essa remessa específica.

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O Paramol é um analgésico e antitérmico amplamente indicado para o tratamento de febre e para o alívio de dores de intensidade leve a moderada. A agência reguladora alerta de forma enfática que os consumidores que possuam unidades do lote 114053 em casa devem interromper o uso do produto imediatamente. Para garantir a continuidade do tratamento de forma segura, a orientação é procurar um médico ou solicitar a ajuda de um farmacêutico para realizar a substituição por outro medicamento equivalente.

Os pacientes que adquiriram o produto afetado pela contaminação têm direito à reparação. Para buscar eventuais orientações sobre o ressarcimento ou a devolução dos valores pagos, os consumidores devem entrar em contato direto com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Belfar, utilizando o formulário de atendimento disponível no site oficial da empresa.

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Anvisa contaminação Medicamentos paramol SAÚDE
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