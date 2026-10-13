Anvisa proíbe três novas marcas de lenços umedecidos; confira quais
Produtos seriam fabricados por uma empresa desconhecida e não possuem registro sanitário
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu três marcas de lenços umedecidos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (13).
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Os produtos são fabricados por uma empresa desconhecida e não possuem registro sanitário, requisito exigido para a comercialização regular de cosméticos no país.
As marcas proibidas são:
- Toalhas Umedecidas Gugu Dadá;
- Toalhas Umedecidas Castelo Rá-Tim-Bum Premium;
- Toalhas Umedecidas Quintal da Cultura Premium.
A resolução-RE nº 4.028 determina a proibição de comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso dos três produtos cosméticos. A medida também prevê a retirada dos itens de circulação.
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