Anvisa proíbe três novas marcas de lenços umedecidos; confira quais

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Produtos seriam fabricados por uma empresa desconhecida e não possuem registro sanitário

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu três marcas de lenços umedecidos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (13).

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Os produtos são fabricados por uma empresa desconhecida e não possuem registro sanitário, requisito exigido para a comercialização regular de cosméticos no país.

As marcas proibidas são:

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Toalhas Umedecidas Gugu Dadá;

Toalhas Umedecidas Castelo Rá-Tim-Bum Premium;

Toalhas Umedecidas Quintal da Cultura Premium.

A resolução-RE nº 4.028 determina a proibição de comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso dos três produtos cosméticos. A medida também prevê a retirada dos itens de circulação.