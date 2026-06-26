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SAÚDE

Anvisa proíbe plataforma de consulta online e entrega de medicamento

A plataforma oferece tratamento para obesidade com canetas emagrecedoras

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.06.2026, 13:19:06 Editado em 26.06.2026, 13:19:00
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Anvisa proíbe plataforma de consulta online e entrega de medicamento
Autor Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta sexta-feira (26) o funcionamento da plataforma Voy, que oferece tratamentos e avaliações de saúde personalizados para obesidade, mas que não está registrada como dispositivo médico.

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“Plataformas que realizam a indicação de medicamentos e de suas dosagens se enquadram na categoria de software médico. Além disso, a empresa não está regularizada como farmácia ou drogaria e por isso não pode comercializar medicamentos de qualquer natureza”, informou a Anvisa.

De acordo com comunicado da agência, a empresa responsável pela plataforma, a Revia Gestão de Negócios Ltda., não tem autorização de funcionamento para esse tipo de atividade.

A proibição foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e proíbe a plataforma de oferecer e divulgar os serviços.

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A agência alertou ainda que medicamentos adquiridos fora de farmácias e drogarias que funcionem de forma irregular não têm qualquer garantia de origem, composição e qualidade.

Outro lado

À Agência Brasil, a Revia Gestão de Negócios Ltda. informou que tem ciência da proibição e que "avalia os desdobramentos" da medida internamente para se posicionar sobre o assunto "em breve":

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"Estamos cientes da notícia divulgada e ela já está sendo acompanhada de perto pela nossa equipe responsável. Neste momento, estamos avaliando internamente os desdobramentos para dar um posicionamento em breve."

Informações: Agência Brasil

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