Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza

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Produtos não têm registro sanitário e empresas são desconhecidas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (12) a fabricação e a venda de 12 produtos de limpeza.

De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida e não possuem autorização. Entre os produtos proibidos estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio.

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A proibição já está em vigor.

>> Veja a lista dos produtos: