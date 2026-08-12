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Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza

Produtos não têm registro sanitário e empresas são desconhecidas

Escrito por Da Redação
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Anvisa proíbe fabricação e venda de 12 produtos de limpeza
Autor Determinação foi anunciada nesta segunda-feira (02) - Foto: Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu nesta quarta-feira (12) a fabricação e a venda de 12 produtos de limpeza.

De acordo com a agência, os produtos não têm registro sanitário e as empresas fabricantes são de origem desconhecida e não possuem autorização. Entre os produtos proibidos estão alvejantes, tira-manchas e alguns são a base de percarbonato de sódio.

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A proibição já está em vigor.

>> Veja a lista dos produtos:

  • Oxypur – Quimpac
  • Percarbonato de Sódio - Los Chefs
  • Alvejante Natural Multiuso – nova fórmula
  • Percarbonato de Sódio - Vong Home
  • Boa Alvejante Percarbonato de Sódio em pó
  • Percarbonato Plus – ANS Agrária
  • Percarbonato de Sódio - Nativa
  • Yta Clean
  • Alvejante Tira Manchas – Amigos Distribuidora
  • Percarbonato de Sódio - Oxigen
  • Tira Manchas – FV Group
  • Percarbonato Top Brilho
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