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Anvisa proíbe comercialização de lotes falsificados de gel íntimo e antitranspirante

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização de lotes falsificados do gel hidratante intravaginal Hidrafemme e do antitranspirante Perspirex Strong, fabricados por empresas desconhecidas.

As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 2.

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Procuradas, a Helianto Farmacêutica Ltda., detentora do registro do Hidrafemme, e a Megalabs Farmacêutica S.A., fabricante do Perspirex, não retornaram à tentativa de contato do Estadão. O espaço segue aberto.

Segundo a Anvisa, a Helianto Farmacêutica identificou que unidades do Hidrafemme estavam sendo comercializadas pela plataforma de marketplace Shopee com características divergentes das da embalagem original.

Entre as diferenças identificadas pela empresa estão a caixa, que era menor que a original; os aplicadores, que eram diferentes dos originais e não cabiam dentro da embalagem; e o rótulo da bisnaga, que consistia apenas em um papel impresso colado.

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A Helianto também apontou que o lote informado na embalagem - "lot 2 2511006" - não é comercializado no Brasil e não segue a codificação padrão dos lotes do Hidrafemme.

Com essas informações, a Anvisa concluiu que os produtos eram falsificados e proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso, além de determinar o recolhimento dos itens.

No caso do Perspirex, a agência informou que a Megalabs Farmacêutica afirmou não ter produzido os lotes 614323 e 614326 do antitranspirante. O produto estava sendo comercializado por uma empresa desconhecida, que utilizada os dados cadastrais da farmacêutica junto à Anvisa.

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A agência também proibiu a comercialização, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso, além de determinar o recolhimento dos produtos.

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ANVISA/GEL ÍNTIMO/COMERCIALIZAÇÃO/PROIBIÇÃO
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