Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
COTIDIANO

Anvisa pode aprovar 8 novas canetas de liraglutida e semaglutida até o fim do ano

Escrito por Paula Ferreira (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 18:43:00 Editado em 04.08.2026, 18:55:48
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pode aprovar até o fim do ano o registro de oito novas canetas de liraglutida e semaglutida para tratamento do diabetes tipo 2. Uma das análises já está mais avançada e deve ser concluída ainda neste mês, segundo o diretor-presidente da agência, Leandro Safatle.

Em conversa com jornalistas nesta terça-feira, 4, o executivo afirmou que a Anvisa tem intensificado o ritmo de avaliação dos remédios com o objetivo de ampliar a quantidade de produtos disponíveis no mercado e facilitar o acesso, reduzindo assim a busca por substâncias irregulares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O entendimento é de que, apesar de o registro ser focado no tratamento do diabetes, os novos produtos poderão ser indicados, de forma off-label, para obesidade, como ocorreu com o próprio Ozempic no passado.

"Um dos problemas que estavam sendo encontrados era o alto preço dessas canetas. Quando você amplia a concorrência com novos entrantes regularizados, isso gera uma redução de preço e ampliação do acesso", avaliou Safatle, enfatizando que apenas produtos com eficácia e segurança comprovadas têm o registro aprovado.

Na semana passada, a Anvisa registrou cinco novas canetas de semaglutida, princípio ativo do Ozempic. Os medicamentos análogos aprovados são:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Orsema, da Ranbaxy;

Owozy, da Ávita Care;

Seemasun, da Sun Pharma;

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semavy, da Cosmed;

Zempneo, da Brainfarma.

Agora, estão em análise quatro processos de medicamentos à base de liraglutida e outros quatro de tratamentos à base de semaglutida. Há ainda cinco processos cuja análise deve ser iniciada em 2027.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, o Brasil tem 21 canetas autorizadas, incluindo medicamentos à base de semaglutida, liraglutida e tirzepatida (Mounjaro). De acordo com Safatle, a ampliação das opções coloca o Brasil como um dos principais mercados de agonistas de GLP-1.

O Brasil tem tudo para ser o mercado com maior concorrência do mundo no segundo semestre, afirmou o diretor da Anvisa, "pelo número de opções que teremos regularizadas aqui no País".

Acordo com o Paraguai

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na tentativa de reduzir o contrabando e o uso de produtos irregulares, a Anvisa também vai assinar um acordo com a agência regulatória do Paraguai para que os dois países possam compartilhar informações a respeito dos medicamentos.

Dados da alfândega da Receita Federal de Foz do Iguaçu mostram que a apreensão de remédios dessa classe aumentou cerca de 1.000% em um ano.

A Anvisa atua ainda na formatação de uma nova regra para importação e manipulação de canetas. Entre vários pontos, a agência quer exigir que as empresas respeitem critérios de qualidade para importação do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) e apresentem, por exemplo, o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) de onde o insumo foi produzido. Outro tópico é a criação de um sistema de vigilância para que farmácias de manipulação notifiquem eventos adversos ocorridos após o uso de canetas manipuladas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em maio, o diretor Thiago Campos pediu vista para analisar o caso, o que retirou a discussão da pauta das reuniões da diretoria colegiada. Na conversa com jornalistas, Safatle afirmou que a agência está colhendo novas informações sobre o tema antes de deliberar sobre a questão.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Anvisa Aprovação CANETAS Diabetes SAÚDE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV