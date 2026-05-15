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Anvisa mantém restrições a produtos da Química Amparo, dona da marca Ypê

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em 15.05.2026, 11:50:00 Editado em 15.05.2026, 12:01:18
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A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manteve a suspensão à fabricação, comercialização e distribuição de produtos da Química Amparo, dona da marca Ypê.

Contudo, foi retirado o efeito suspensivo especificamente sobre a medida de recolhimento imediato dos lotes de detergentes lava-louças, sabões líquidos para roupas e desinfetantes com final 1.

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De acordo com o diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, as medidas adotadas pela empresa "foram insuficientes", e mencionou, durante reunião realizada nesta sexta-feira, 15, que "há um histórico recorrente de contaminação microbiológica".

O colegiado da Anvisa defendeu, ainda, que os riscos sanitários identificados pela fiscalização ainda não foram superados.

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SAÚDE/YPÊ/ANVISA/RESTRIÇÕES/MANUTENÇÃO
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