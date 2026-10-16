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Anvisa libera venda de produtos Ypê fabricados a partir de novembro de 2025; veja quais

Escrito por Rariane costa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) restringiu a suspensão de detergentes e desinfetantes da marca Ypê aos lotes fabricados até 31 de outubro de 2025, identificados pelo número final 1. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 16, e permite a comercialização, distribuição e uso dos produtos fabricados a partir de 1º de novembro do ano passado.

A medida envolve produtos da Química Amparo Ltda., fabricante da marca, e foi adotada após a empresa apresentar laudos com resultados satisfatórios para os produtos fabricados em novembro e dezembro de 2025, segundo a Anvisa.

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Em nota, a Ypê confirmou a liberação dos produtos. Segundo a empresa, também foram apresentados laudos de laboratórios independentes com resultados satisfatórios para lotes produzidos em maio e junho do mesmo ano. Esses produtos, porém, ainda dependem de autorização formal da Anvisa para serem liberados.

A companhia afirmou que a decisão está de acordo com o plano apresentado à agência e reiterou seu compromisso com a qualidade e a segurança dos produtos.

A suspensão original havia sido determinada em 1º de abril e atingia detergentes, desinfetantes e lava-roupas. Na nova resolução, a agência manteve a restrição para os lotes mais antigos de detergentes e desinfetantes. Os produtos já distribuídos e disponíveis no mercado devem seguir as medidas de monitoramento sanitário acordadas com a agência.

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Quais produtos foram liberados?

A decisão abrange os seguintes detergentes e desinfetantes fabricados a partir de 1º de novembro de 2025:

Detergentes

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Lava-louças Ypê

Lava-louças com enzimas ativas Ypê

Lava-louças concentrado Ypê Green

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Lava-louças Ypê Clear

Lava-louças Ypê Green

Lava-louças Ypê Toque Suave

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Desinfetantes

Bak Ypê

Pinho Ypê

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A liberação não vale para os lotes fabricados até 31 de outubro de 2025 que terminam em 1, cuja comercialização, distribuição e uso continuam suspensos.

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ANVISA/YPÊ/LIBERAÇÃO/VENDA/PRODUTOS
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