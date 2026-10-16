Anvisa libera venda de produtos Ypê fabricados a partir de novembro de 2025; veja quais
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) restringiu a suspensão de detergentes e desinfetantes da marca Ypê aos lotes fabricados até 31 de outubro de 2025, identificados pelo número final 1. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta sexta-feira, 16, e permite a comercialização, distribuição e uso dos produtos fabricados a partir de 1º de novembro do ano passado.
A medida envolve produtos da Química Amparo Ltda., fabricante da marca, e foi adotada após a empresa apresentar laudos com resultados satisfatórios para os produtos fabricados em novembro e dezembro de 2025, segundo a Anvisa.
Em nota, a Ypê confirmou a liberação dos produtos. Segundo a empresa, também foram apresentados laudos de laboratórios independentes com resultados satisfatórios para lotes produzidos em maio e junho do mesmo ano. Esses produtos, porém, ainda dependem de autorização formal da Anvisa para serem liberados.
A companhia afirmou que a decisão está de acordo com o plano apresentado à agência e reiterou seu compromisso com a qualidade e a segurança dos produtos.
A suspensão original havia sido determinada em 1º de abril e atingia detergentes, desinfetantes e lava-roupas. Na nova resolução, a agência manteve a restrição para os lotes mais antigos de detergentes e desinfetantes. Os produtos já distribuídos e disponíveis no mercado devem seguir as medidas de monitoramento sanitário acordadas com a agência.
Quais produtos foram liberados?
A decisão abrange os seguintes detergentes e desinfetantes fabricados a partir de 1º de novembro de 2025:
Detergentes
Lava-louças Ypê
Lava-louças com enzimas ativas Ypê
Lava-louças concentrado Ypê Green
Lava-louças Ypê Clear
Lava-louças Ypê Green
Lava-louças Ypê Toque Suave
Desinfetantes
Bak Ypê
Pinho Ypê
A liberação não vale para os lotes fabricados até 31 de outubro de 2025 que terminam em 1, cuja comercialização, distribuição e uso continuam suspensos.