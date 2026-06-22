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Anvisa libera parte dos produtos da Ypê; veja listas dos permitidos e dos que seguem suspensos

Escrito por Redação O Estado de S.Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 22.06.2026, 11:11:00 Editado em 22.06.2026, 11:17:52
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta segunda-feira, 22, uma nova resolução liberando os detergentes e desinfetantes da Ypê produzidos a partir de 1º de janeiro de 2026, suspensos anteriormente.

Segundo a agência, a medida foi adotada após a empresa apresentar laudos satisfatórios para todos os lotes de detergentes e desinfetantes produzidos este ano.

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Confira a lista dos produtos liberados:

Detergentes:

Lava-louças com enzimas ativas Ypê*

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Lava-louças Ypê

Lava-louças concentrado Ypê Green

Lava-louças Ypê toque suave

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Desinfetantes

Bak Ypê

Pinho Ypê

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Confirma a lista dos produtos que seguem suspensos:

Lava-louças Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025;

Desinfetantes Bak e Pinho Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025;

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Lava-roupas líquidos Tixan Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de março de 2026.

Em nota, a Ypê diz que segue "colaborando integralmente com a Anvisa e investindo continuamente no aprimoramento de nossos processos para assegurar a qualidade e a segurança que sempre marcaram a trajetória da Ypê".

Recolhimento de lava-roupas

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Em relação aos lava-roupas, a Ypê informou que fará o recolhimento voluntário dos produtos fabricados até 31/3/2026.

Veja quais são os produtos:

Lava-roupas

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Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac;

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Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera;

Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act.

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SAÚDE/YPÊ/ANVISA/LIBERAÇÃO/PRODUTOS
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