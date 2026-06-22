Anvisa libera parte dos produtos da Ypê; veja listas dos permitidos e dos que seguem suspensos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta segunda-feira, 22, uma nova resolução liberando os detergentes e desinfetantes da Ypê produzidos a partir de 1º de janeiro de 2026, suspensos anteriormente.
Segundo a agência, a medida foi adotada após a empresa apresentar laudos satisfatórios para todos os lotes de detergentes e desinfetantes produzidos este ano.
Confira a lista dos produtos liberados:
Detergentes:
Lava-louças com enzimas ativas Ypê*
Lava-louças Ypê
Lava-louças concentrado Ypê Green
Lava-louças Ypê toque suave
Desinfetantes
Bak Ypê
Pinho Ypê
Confirma a lista dos produtos que seguem suspensos:
Lava-louças Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025;
Desinfetantes Bak e Pinho Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025;
Lava-roupas líquidos Tixan Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de março de 2026.
Em nota, a Ypê diz que segue "colaborando integralmente com a Anvisa e investindo continuamente no aprimoramento de nossos processos para assegurar a qualidade e a segurança que sempre marcaram a trajetória da Ypê".
Recolhimento de lava-roupas
Em relação aos lava-roupas, a Ypê informou que fará o recolhimento voluntário dos produtos fabricados até 31/3/2026.
Veja quais são os produtos:
Lava-roupas
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor;
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas;
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac;
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green;
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express;
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act;
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium;
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez;
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera;
Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act.