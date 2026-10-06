Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Anvisa libera fabricação de produtos de limpeza da Unilever

Inspeção constatou as correções das não conformidades

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Anvisa libera fabricação de produtos de limpeza da Unilever
Autor Foto: Divulgação: Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou, nesta terça-feira (6), a fabricação de todos os produtos de limpeza na unidade Unilever em Vinhedo, São Paulo.

- LEIA MAIS: Anvisa proíbe venda de insulina e tirzepatida irregulares

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A medida foi tomada após nova inspeção sanitária, realizada no período de 29 de setembro a 1º de outubro, e que, segundo a Anvisa, verificou a correção das não conformidades registradas no mês de agosto.

Entenda

Uma inspeção realizada pela Anvisa, em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária do Município de Vinhedo, entre os dias 24 e 28 de agosto, identificou falhas nas Boas Práticas de Fabricação (BPF) na unidade.

Em nota, a agência detalhou que as BPF são requisitos que as empresas devem cumprir para assegurar que a produção conte com sistemas de controle de qualidade adequados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

À época, uma resolução suspendeu preventivamente a produção de saneantes na unidade.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Anvisa boas práticas de fabricação inspeção sanitária produtos de limpeza Unilever vigilancia sanitária
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV