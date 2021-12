Da Redação

Anvisa irá decidir se libera vacina da Pfizer para crianças

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) irá realizar uma reunião nesta quinta-feira (16) e divulgarão o resultado da avaliação técnica sobre o pedido de indicação da vacina da Pfizer contra Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos.

continua após publicidade .

A Pfizer apresentou, no dia 12 de novembro, um pedido para ampliação do uso do imunizante para esta faixa etária.

De acordo com a Anvisa, a farmacêutica submeteu à agência os dados e os estudos de segurança que embasam o pedido de aprovação de indicação da vacina para crianças.

continua após publicidade .

A conclusão da análise ocorre após a desenvolvedora ter enviado dados complementares à Anvisa. A análise foi feita pelo corpo técnico da agência e também contou com a participação de representantes de sociedades médicas brasileiras.

Com informações; G1.