Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
SAÚDE

Anvisa faz alerta sobre preparo de alimentos para conter acrilamida; entenda

A acrilamida é potencialmente cancerígena e pode surgir durante o preparo de alimentos como batatas fritas ou assadas, pães, biscoitos e café

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.06.2026, 16:21:40 Editado em 24.06.2026, 16:21:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Anvisa faz alerta sobre preparo de alimentos para conter acrilamida; entenda
Autor Foto: Ilustrativa/Freepik

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nesta terça-feira (23) orientações para reduzir a exposição à acrilamida, substância que pode se formar em alimentos ricos em carboidratos quando são preparados em temperaturas elevadas.

📰LEIA MAIS: Receita passa a publicar lista de devedores contumazes

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A acrilamida é considerada uma substância potencialmente cancerígena e pode surgir durante o preparo de alimentos como batatas fritas ou assadas, pães, biscoitos, torradas e café. O composto é gerado por reações químicas entre açúcares e aminoácidos, especialmente a asparagina, quando os alimentos são submetidos a temperaturas superiores a 120°C.

Um dos exemplos mais conhecidos é a batata frita. Durante a fritura, o alimento adquire coloração dourada e textura crocante, características relacionadas à chamada reação de Maillard, processo responsável por alterações de sabor, aroma e cor. Segundo a Anvisa, quanto mais escuro o alimento, maior tende a ser a formação de acrilamida.

Embora haja preocupação com os efeitos da substância na saúde, a agência ressalta que ainda existem limitações nas evidências científicas envolvendo seres humanos. Mesmo assim, especialistas recomendam a adoção de medidas preventivas para diminuir a exposição ao composto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre as orientações divulgadas pela Anvisa estão:

  • Dar preferência ao consumo de batatas cozidas em água ou no vapor;
  • Evitar temperaturas muito elevadas no preparo de alimentos ricos em carboidratos, mantendo, sempre que possível, o cozimento abaixo de 180°C;
  • Controlar o grau de cocção, evitando alimentos excessivamente tostados ou queimados;
  • Optar por fermentações mais lentas na produção de pães, o que pode reduzir a formação da substância;
  • Seguir as orientações de tempo e temperatura indicadas pelos fabricantes dos produtos.

As recomendações são direcionadas tanto aos consumidores quanto aos estabelecimentos de alimentação, como restaurantes, bares e lanchonetes, com o objetivo de incentivar práticas de preparo mais seguras e reduzir os possíveis riscos à saúde associados ao consumo excessivo de acrilamida.

Informações: Metrópoles

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Acrilamida Anvisa Cuidados na cozinha Preparo de alimentos Saúde Pública segurança alimentar
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV