Anvisa faz alerta sobre preparo de alimentos para conter acrilamida; entenda

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) divulgou nesta terça-feira (23) orientações para reduzir a exposição à acrilamida, substância que pode se formar em alimentos ricos em carboidratos quando são preparados em temperaturas elevadas.

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A acrilamida é considerada uma substância potencialmente cancerígena e pode surgir durante o preparo de alimentos como batatas fritas ou assadas, pães, biscoitos, torradas e café. O composto é gerado por reações químicas entre açúcares e aminoácidos, especialmente a asparagina, quando os alimentos são submetidos a temperaturas superiores a 120°C.

Um dos exemplos mais conhecidos é a batata frita. Durante a fritura, o alimento adquire coloração dourada e textura crocante, características relacionadas à chamada reação de Maillard, processo responsável por alterações de sabor, aroma e cor. Segundo a Anvisa, quanto mais escuro o alimento, maior tende a ser a formação de acrilamida.

Embora haja preocupação com os efeitos da substância na saúde, a agência ressalta que ainda existem limitações nas evidências científicas envolvendo seres humanos. Mesmo assim, especialistas recomendam a adoção de medidas preventivas para diminuir a exposição ao composto.

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Entre as orientações divulgadas pela Anvisa estão:

Dar preferência ao consumo de batatas cozidas em água ou no vapor;

Evitar temperaturas muito elevadas no preparo de alimentos ricos em carboidratos, mantendo, sempre que possível, o cozimento abaixo de 180°C;

Controlar o grau de cocção, evitando alimentos excessivamente tostados ou queimados;

Optar por fermentações mais lentas na produção de pães, o que pode reduzir a formação da substância;

Seguir as orientações de tempo e temperatura indicadas pelos fabricantes dos produtos.

As recomendações são direcionadas tanto aos consumidores quanto aos estabelecimentos de alimentação, como restaurantes, bares e lanchonetes, com o objetivo de incentivar práticas de preparo mais seguras e reduzir os possíveis riscos à saúde associados ao consumo excessivo de acrilamida.

Informações: Metrópoles

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