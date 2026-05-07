Anvisa determina recolhimento de produtos da Ypê; veja lista
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 7, uma resolução que determina o recolhimento de diversos produtos da marca Ypê. A medida também inclui a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos.
Em nota, a A Química Amparo, responsável pela marca Ypê, afirma que laudos técnicos independentes indicam que os produtos são seguros e que acredita na reversão da decisão.
O que diz a Anvisa
Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após uma inspeção realizada na semana passada, na fábrica de Amparo (SP), indicar descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de garantia, produção e controle de qualidade.
"Os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica (presença indesejada de microrganismos patogênicos)", informa a agência em nota.
A Anvisa afirma também que a atuação está fundamentada no princípio da proteção à saúde da população, por meio da identificação, avaliação e gerenciamento de riscos sanitários, com adoção de medidas proporcionais à gravidade das falhas identificadas.
"As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos, em articulação com as ações coordenadas do sistema nacional de vigilância sanitária", completa a agência.
O que diz a empresa
Em nota, a Ypê afirma que possui "fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor".
"A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível", acrescenta.
A empresa diz ainda que permanece à disposição da autoridade sanitária e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos e que, em caso de dúvidas adicionais, os clientes podem entrar em contato pelo e-mail sac@ype.ind.br ou pelo telefone 0800 1300 544.
Produtos afetados
A medida engloba os produtos abaixo que, em seu rótulo, apresentem lote com numeração final 1.
Lava-louças Ypê Clear Care
Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê
Lava-louças Ypê
Lava-louças Ypê Toque Suave
Lava-louças Concentrado Ypê Green
Lava-louças Ypê Clear
Lava-louças Ypê Green
Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green
Lava-roupas Líquido Ypê Express
Lava-roupas Líquido Ypê Power Act
Lava-roupas Líquido Ypê Premium
Lava-roupas Tixan Maciez
Lava-roupas Tixan Primavera
Lava-roupas Tixan Power Act
Desinfetante Bak Ypê
Desinfetante de Uso Geral Atol
Desinfetante Perfumado Atol
Desinfetante Pinho Ypê
Além disso, a determinação inclui o lote 25351.732782/2017-47 do Lava-louças Ypê Clear Care.
Aos consumidores, a Anvisa orienta a suspensão imediata do uso dos produtos listados e recomenda contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.