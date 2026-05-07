Anvisa determina recolhimento de produtos da Ypê; veja lista

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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 7, uma resolução que determina o recolhimento de diversos produtos da marca Ypê. A medida também inclui a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos.

Em nota, a A Química Amparo, responsável pela marca Ypê, afirma que laudos técnicos independentes indicam que os produtos são seguros e que acredita na reversão da decisão.

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O que diz a Anvisa

Segundo a Anvisa, a decisão foi tomada após uma inspeção realizada na semana passada, na fábrica de Amparo (SP), indicar descumprimentos relevantes em etapas críticas do processo produtivo, incluindo falhas nos sistemas de garantia, produção e controle de qualidade.

"Os problemas identificados comprometem o atendimento aos requisitos essenciais de Boas Práticas de Fabricação (BPF) de saneantes e indicam risco à segurança sanitária dos produtos, com possibilidade de ocorrência de contaminação microbiológica (presença indesejada de microrganismos patogênicos)", informa a agência em nota.

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A Anvisa afirma também que a atuação está fundamentada no princípio da proteção à saúde da população, por meio da identificação, avaliação e gerenciamento de riscos sanitários, com adoção de medidas proporcionais à gravidade das falhas identificadas.

"As vigilâncias sanitárias estaduais e municipais devem intensificar o monitoramento do mercado e adotar as medidas necessárias para evitar a circulação dos lotes envolvidos, em articulação com as ações coordenadas do sistema nacional de vigilância sanitária", completa a agência.

O que diz a empresa

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Em nota, a Ypê afirma que possui "fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetante são seguros e não representam qualquer risco ao consumidor".

"A empresa mantém diálogo contínuo e colaborativo com a Anvisa e, com a apresentação de informações e evidências técnicas adicionais, confia plenamente na reversão da decisão no menor prazo possível", acrescenta.

A empresa diz ainda que permanece à disposição da autoridade sanitária e dos consumidores para quaisquer esclarecimentos e que, em caso de dúvidas adicionais, os clientes podem entrar em contato pelo e-mail sac@ype.ind.br ou pelo telefone 0800 1300 544.

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Produtos afetados

A medida engloba os produtos abaixo que, em seu rótulo, apresentem lote com numeração final 1.

Lava-louças Ypê Clear Care

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Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê

Lava-louças Ypê

Lava-louças Ypê Toque Suave

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Lava-louças Concentrado Ypê Green

Lava-louças Ypê Clear

Lava-louças Ypê Green

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Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac

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Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha

Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green

Lava-roupas Líquido Ypê Express

Lava-roupas Líquido Ypê Power Act

Lava-roupas Líquido Ypê Premium

Lava-roupas Tixan Maciez

Lava-roupas Tixan Primavera

Lava-roupas Tixan Power Act

Desinfetante Bak Ypê

Desinfetante de Uso Geral Atol

Desinfetante Perfumado Atol

Desinfetante Pinho Ypê

Além disso, a determinação inclui o lote 25351.732782/2017-47 do Lava-louças Ypê Clear Care.

Aos consumidores, a Anvisa orienta a suspensão imediata do uso dos produtos listados e recomenda contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para informações sobre o procedimento de recolhimento.