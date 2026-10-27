Anvisa determina recolhimento de picolé com melatonina e de suplemento alimentar

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do picolé Bentô Gelatos Magnésio + Inositol Relief 3.0, fabricado pela empresa ABB Gelateria Ltda. A decisão, publicada na segunda-feira, 26, suspende a fabricação, venda, distribuição, divulgação e o consumo do produto.

A Anvisa afirma que a medida foi adotada porque o produto contém melatonina e inositol, substâncias que não passaram por avaliação de segurança para uso em alimentos. O Estadão busca contato com a empresa.

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Ainda segundo a agência, os dois ingredientes são autorizados para utilização em suplementos alimentares, enquanto o inositol também pode ser empregado em compostos líquidos prontos para consumo. A autorização, no entanto, não se estende ao uso dessas substâncias em picolés.

Suplemento alimentar também é proibido

Na mesma data, a Anvisa determinou o recolhimento do suplemento alimentar Body Strong Proetein, sabor cacau, da marca Equaliv, fabricado pela Althaia S.A. Indústria Farmacêutica.

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De acordo com a agência, o produto contém peptistrong, uma proteína de fava hidrolisada que também não foi submetida à avaliação de segurança necessária para utilização em alimentos. O Estadão também busca contato com a empresa.

Diante da ausência de regularização sanitária, a Anvisa também suspendeu a fabricação, venda, distribuição, propaganda e uso do suplemento.