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Anvisa determina apreensão de lotes falsificados do Mounjaro; veja quais

Agência também proíbe venda de produtos sem registro no país

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 21:28:21 Editado em 10.07.2026, 21:28:14
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Anvisa determina apreensão de lotes falsificados do Mounjaro; veja quais
Autor Decisão foi tomada pela Anvisa - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (10), a apreensão de lotes falsificados do medicamento Mounjaro. A medida foi tomada após a detentora do registro do medicamento identificar no mercado unidades com características divergentes das originais.

De acordo com a resolução publicada pela agência, os seguintes lotes não podem ser comercializados, distribuídos ou utilizados:

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Mounjaro 10 mg: lote 855044

Mounjaro 15 mg: lotes D880403, MJR 257 e D854901

As irregularidades incluem lotes não reconhecidos pela fabricante, números de série incompatíveis, dispositivos de aplicação fora dos padrões originais e erros de grafia na rotulagem.

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LEIA MAIS: PRF apreende 1,5 mil ampolas de emagrecedores escondidas em carro paraguaio em Londrina

Produtos sem registro

A Anvisa também proibiu a venda, distribuição, fabricação e divulgação de uma série de produtos sem registro, notificação ou cadastro na agência, fabricados por empresas sem Autorização de Funcionamento.

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A medida atinge os itens das seguintes marcas:

-PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. (CNPJ: 12.316.032/0001-80):

Dia Forte Lótus Nutri

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Tribulus Terrestris com Maca Natumix

Amora Branca Natumix

Sucupira Natumix

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Espinheira Santa Natumix

Mounjaro Natumix

Ora Pro Nóbis Natumix

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Ozempic Natural Natumix.

-Bálsamos Jes Suplemento Natural Ltda. (CNPJ: 48.244.369/0001-76):

Calm Je's

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Lipo Je's

Bálsamo Je's Algas Marinhas

Cura Je's

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Milagroso

Liberta Álcool Je's

Virtuosa Je's

Ouvido Bem Je's

Bálsamo Je's Colmavit 2

-Muwiz Indústria e Laboratório Ltda. (CNPJ: 08.787.804/0001-94):

Mega Viril Lótus Nutri.

A íntegra da Resolução 2.693/2026 pode ser consultada no Diário Oficial da União.

As informações são da Agência Brasil.

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Anvisa medicamentos falsificados Mounjaro produtos sem registro regulação sanitária Saúde Pública
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