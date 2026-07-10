Anvisa determina apreensão de lotes falsificados do Mounjaro; veja quais
Agência também proíbe venda de produtos sem registro no país
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta sexta-feira (10), a apreensão de lotes falsificados do medicamento Mounjaro. A medida foi tomada após a detentora do registro do medicamento identificar no mercado unidades com características divergentes das originais.
De acordo com a resolução publicada pela agência, os seguintes lotes não podem ser comercializados, distribuídos ou utilizados:
Mounjaro 10 mg: lote 855044
Mounjaro 15 mg: lotes D880403, MJR 257 e D854901
As irregularidades incluem lotes não reconhecidos pela fabricante, números de série incompatíveis, dispositivos de aplicação fora dos padrões originais e erros de grafia na rotulagem.
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Produtos sem registro
A Anvisa também proibiu a venda, distribuição, fabricação e divulgação de uma série de produtos sem registro, notificação ou cadastro na agência, fabricados por empresas sem Autorização de Funcionamento.
A medida atinge os itens das seguintes marcas:
-PSM Pennaforte Produtos Naturais Ltda. (CNPJ: 12.316.032/0001-80):
Dia Forte Lótus Nutri
Tribulus Terrestris com Maca Natumix
Amora Branca Natumix
Sucupira Natumix
Espinheira Santa Natumix
Mounjaro Natumix
Ora Pro Nóbis Natumix
Ozempic Natural Natumix.
-Bálsamos Jes Suplemento Natural Ltda. (CNPJ: 48.244.369/0001-76):
Calm Je's
Lipo Je's
Bálsamo Je's Algas Marinhas
Cura Je's
Milagroso
Liberta Álcool Je's
Virtuosa Je's
Ouvido Bem Je's
Bálsamo Je's Colmavit 2
-Muwiz Indústria e Laboratório Ltda. (CNPJ: 08.787.804/0001-94):
Mega Viril Lótus Nutri.
A íntegra da Resolução 2.693/2026 pode ser consultada no Diário Oficial da União.
As informações são da Agência Brasil.