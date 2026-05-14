Anvisa confirma que Unilever fez duas denúncias contra a Química Amparo, dona da Ypê

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) confirmou que a Unilever fez duas denúncias contra a Química Amparo, fabricante dos produtos Ypê, por meio do canal de sua ouvidoria.

Segundo a Anvisa, não houve pedido de anonimato por parte da denunciante, e foi feita uma avaliação técnica do órgão, que leva em consideração possíveis provas materiais, seguida de demais ações de vigilância.

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A agência informou, ainda, que além da representação, havia fiscalização previamente estabelecida para abril de 2026 pelo Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e pelo serviço municipal de vigilância de Amparo (SP), realizada em parceria com a Anvisa na última semana do mês.