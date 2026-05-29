Anvisa autoriza volta de parte dos produtos Ypê que foram suspensos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou nesta sexta-feira (29) a retomada imediata das atividades da Química Amparo, fabricante dos produtos da marca Ypê. A decisão também libera a produção, comercialização, distribuição e uso de parte dos produtos que estavam sob restrição.

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Com a nova autorização, voltam a ser liberados os produtos Lava-Roupas Líquido, Lava-Louças Líquido e Desinfetantes identificados pelo final de lote "1", desde que tenham sido fabricados a partir de 1º de abril de 2026. A decisão foi tomada após uma reinspeção realizada pela Anvisa em conjunto com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo (CVS-SP), o Grupo de Vigilância Sanitária de Campinas (GVS) e a Vigilância Sanitária de Amparo (Visa-Amparo). A vistoria começou na quinta-feira (28) e foi concluída nesta sexta-feira.

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Segundo os órgãos de fiscalização, a fabricante adotou as principais medidas corretivas exigidas após a suspensão de duas linhas de produção da unidade de Amparo (SP), determinada pela Anvisa em 7 de maio. Durante a inspeção, apresentou um plano de ação para atender os 76 requisitos sanitários apontados pelos fiscais em uma vistoria realizada em abril.

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"Verificamos que esta fábrica da Ypê já reúne as condições necessárias para operar com segurança e disponibilizar produtos sem risco sanitário para a população brasileira", afirmou o presidente da Anvisa, Leandro Safatle, durante visita à unidade. De acordo com a agência, realizou melhorias nas linhas de produção e nos processos de controle de qualidade.

Apesar da liberação parcial, alguns produtos seguem com restrições. Continuam suspensos os detergentes lava-louças líquidos, sabões líquidos para roupas e desinfetantes com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de março de 2026. A Anvisa orienta que esses produtos sejam mantidos armazenados em local seguro e não sejam descartados. A liberação desses lotes dependerá da apresentação de laudos emitidos por laboratórios autorizados pela agência.

A Anvisa informou que continuará monitorando a implementação das medidas corretivas previstas no plano de ação. O acompanhamento será realizado em conjunto com órgãos municipais, regionais e estaduais de vigilância sanitária para garantir o cumprimento das exigências e a segurança dos produtos colocados no mercado.