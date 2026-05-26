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Anvisa aprova registro de caneta emagrecedora da EMS

Escrito por Wilian Miron (via Agência Estado)
Publicado em 26.05.2026, 09:40:00 Editado em 26.05.2026, 09:47:28
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A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro da caneta emagrecedora Ozivy, medicamento produzido pela fabricante EMS, à base de semaglutida. Essa é a primeira versão nacional de um remédio análogo ao Ozempic, que teve sua patente expirada em março deste ano.

De acordo com a agência, o pedido de registro do medicamento com semaglutida sintética chegou em 2023 e passou pelo processo técnico de comprovação de eficácia, segurança e qualidade feita por meio do registro na Anvisa.

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O pedido de registro seguiu a ordem cronológica e de prioridade para medicamentos do tipo GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, informou a agência reguladora.

Atualmente, outros cinco medicamentos de origem sintética e um de origem biológica da semaglutida seguem em análise na Agência, além de outros processos que estão na fila.

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