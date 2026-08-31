Anvisa aprova nova caneta de semaglutida da EMS para diabetes tipo 2

Medicamento utiliza o mesmo componente do Ozempic e do Wegovy, mas ainda aguarda a definição de preços para chegar às farmácias

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do Yluméc, uma nova caneta injetável à base de semaglutida desenvolvida pela farmacêutica brasileira EMS para o tratamento de adultos com diabetes tipo 2. A decisão que autoriza o produto no país foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (31).

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O novo medicamento utiliza o mesmo princípio ativo de remédios amplamente conhecidos no mercado, como o Ozempic e o Wegovy. No entanto, o Yluméc não é classificado como genérico, tendo sido registrado como um medicamento similar a partir do Ozivy, outro produto da própria EMS que já possuía aprovação da agência reguladora. A indicação clínica do novo fármaco segue o padrão tradicional dos tratamentos com semaglutida, podendo ser utilizado de forma isolada ou em combinação com outras terapias, sempre associado a uma rotina de alimentação balanceada e atividades físicas, mediante avaliação médica.

Ao todo, a agência liberou quatro diferentes apresentações do Yluméc, todas em solução injetável para aplicação subcutânea, com uma concentração de 1,34 miligrama por mililitro. Os pacientes poderão encontrar o produto em cartuchos de 1,5 mililitro e de 3 mililitros, que acompanham canetas aplicadoras e agulhas em variadas combinações. O registro concedido pela agência é válido até o ano de 2036, e as formulações possuem um prazo de validade de 24 meses.

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Apesar do aval sanitário para a produção e distribuição, ainda não há uma previsão exata para o início das vendas nas farmácias do país, tampouco a definição de quanto o tratamento custará ao consumidor. Para chegar de fato ao varejo, o medicamento precisa antes passar pela avaliação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, que é o órgão responsável por estabelecer o valor máximo de venda de remédios no Brasil.