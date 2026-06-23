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SAÚDE

Anvisa aprova medicamento não hormonal contra sintomas da menopausa

Remédio oral é indicado para tratar ondas de calor e suores noturnos; entenda

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 14:37:49 Editado em 23.06.2026, 14:37:44
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Anvisa aprova medicamento não hormonal contra sintomas da menopausa
Autor Foto: Frame TV Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o fezolinetanto, terapia não hormonal no formato oral indicada para o tratamento das ondas de calor e suores noturnos, associados à menopausa.

📰LEIA MAIS: Anvisa aprova novo medicamento oral para câncer de mama

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O medicamento será vendido no Brasil com o nome comercial Veoza, produzido pela Astellas Farma. Em nota, o fabricante informou que o processo de aprovação incluiu três ensaios clínicos de fase 3 com mais de 3 mil indivíduos inscritos na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá.

“Antes da menopausa, há um equilíbrio entre os estrogênios (hormônios produzidos pelos ovários da mulher) e a neurocinina B (NKB), uma substância química do cérebro. Essa estabilidade regula o centro de controle de temperatura do corpo localizado em uma área específica do cérebro”, destacou o laboratório.

“À medida em que o corpo passa pela menopausa, os estrogênios diminuem e esse equilíbrio é interrompido. Essa desarmonia pode levar às ondas de calor e aos suores noturnos”, completou.

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Ainda de acordo com o fabricante, sintomas vasomotores moderados e intensos, os chamados fogachos, afetam até 80% das mulheres com idade entre 40 e 65 anos.

“No Brasil, 36,2% das mulheres na menopausa (40-65 anos) sofrem com SVM moderados a intensos, uma taxa que supera significativamente a média de 15,6% observada globalmente”.

De acordo com o laboratório, entre as mulheres que apresentam esses sintomas, quase 70% das brasileiras (69,9%) classificam as ondas de calor e os suores noturnos como intensos", indicando um impacto severo na qualidade de vida, produtividade e sono”.

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Informações: Agência Brasil

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medicamento aprovado menopausa ondas de calor saúde da mulher suores noturnos terapia hormonal
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