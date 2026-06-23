Anvisa aprova 1º remédio não hormonal para tratar ondas de calor da menopausa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o primeiro medicamento não hormonal desenvolvido especificamente para o tratamento dos fogachos, as tradicionais ondas de calor e suores noturnos causados pela menopausa. O remédio, que será comercializado no Brasil com o nome de Veoza pela farmacêutica Astellas, consiste em um comprimido de uso diário formulado a partir da substância fezolinetanto. A aprovação abre uma alternativa terapêutica inédita para mulheres que preferem ou não podem se submeter à tradicional terapia de reposição hormonal, como pacientes com histórico de câncer de mama ou com contraindicações cardiovasculares.

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Em vez de repor o estrogênio que deixa de ser produzido pelos ovários, o novo medicamento atua diretamente no hipotálamo, a região do cérebro responsável por controlar a temperatura corporal. Com a queda dos níveis hormonais na menopausa, ocorre um desequilíbrio entre o estrogênio e a substância química cerebral neurocinina B. Esse descompasso faz com que a neurocinina B estimule intensamente os neurônios térmicos, gerando falsos alarmes que resultam no rubor e no suor repentino. O fezolinetanto funciona bloqueando o receptor específico onde essa substância se conecta, devolvendo a estabilidade ao termostato do corpo e reduzindo tanto a frequência quanto a intensidade dos sintomas.

Apesar do aval da agência reguladora, concedido na última segunda-feira (22), o medicamento ainda não tem uma data definida para chegar às prateleiras das farmácias brasileiras. A comercialização do produto depende agora da avaliação da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), órgão responsável por analisar a viabilidade e definir o teto de preço pelo qual o remédio poderá ser vendido ao consumidor final no mercado nacional.