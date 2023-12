"Anunciador de tragédias": peixe raro é encontrado em praia

Um "peixe do fim do mundo" foi encontrado por banhistas na última segunda-feira (27) na praia de Los Coquitos, na província de Monte Cristi. O peixe-remo pode alcançar mais de cinco metros de comprimento e, segundo lendas japonesas, o seu aparecimento na superfície está diretamente ligado à atividades sísmicas no fundo dos oceanos. Dessa forma, ele seria um "anunciador de tragédias".

continua após publicidade

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o animal quase na areia da praia, com diversas pessoas ao seu redor. De acordo com informações da Rede Dominicana de Notícias, após ser retirado da água, o peixe foi cortado em pedaços e distribuído entre os moradores do local. Uma parte foi cozida e a outra refrigerada. Veja abaixo.

- LEIA MAIS: Dezembro tem previsão de muita chuva e ondas de calor no PR; confira

continua após publicidade

Apesar de possuir a estrutura do corpo relativamente frágil, os peixes-remos são criaturas preparadas para habitar lugares com pressões elevadas, de 200 a 3.200 metros abaixo do nível do mar. Diante disso, os japoneses acreditam que eles são indicadores de futuros terremotos ou tsunamis, mesmo que não haja nenhuma evidência científica que corrobore com a hipótese.

A lenda ressurgiu em 2011, com um tsunami na ilha de Honshu, na costa do Pacífico, quando um desses animais reapareceu após anos sem ser visto na região. De acordo o mito, o peixe vivia nas profundezas das águas próximas a uma ilha japonesa e, quando voltava à superfície, era responsável por terremotos, sendo chamado de “mensageiro” do "palácio do deus do mar".

Veja:

Ciudadanos encontraron un pez remo a la orilla de la playa Los Coquitos, provincia Monte Cristi.



Trasciende que estos peces suelen aparecer antes y después de un terremoto, sin embargo, esto no está comprobado científicamente.



Las personas en el lugar se mostraron sorprendidos… pic.twitter.com/nVLz8x21ju — Dominican News Network (@dominicannewsn) November 27, 2023

Siga o TNOnline no Google News