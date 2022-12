Antony é destaque no jogo contra Camarões e ganha elogios; veja

Da Redação

Na tarde desta sexta-feira (02), a Seleção Brasileira de Futebol está enfrentando a equipe de Camarões, na Copa do Mundo do Catar. Com uma escalação composta praticamente por reservas, o jogador Antony Santos está sendo o destaque da partida.

Nas redes sociais, os brasileiros movimentam a internet e são só elogios para o camisa 19. O atleta se tornou um dos assuntos mais comentados no Twitter.

Veja alguns dos elogios que o jogador recebeu:

Cada jogada do Antony é um drible.



Moleque é liso demais. — Thomas Alencar (@thomasalencr) December 2, 2022

*antony dá um passe*



November 28, 2022

Com 5 minutos já não tenho medo de cravar: Antony é titular na seleção — Eduardo Rodrigues (@eroliveira_) December 2, 2022

pra parar o Antony é só na falta , mlk é lisopic.twitter.com/03SapxqXT4 — Tiago hexa 🇧🇷ⓟ (@tiagosepz) December 2, 2022





Fonte: Informações RicMais.

