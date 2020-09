Antes mesmo de ser lançada, nota de R$ 200 falsa já circula no Brasil - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta quinta-feira (6), foram publicas imagens em uma rede social que mostram cédulas de R$ 200 falsificadas, em Madureira, no Rio de Janeiro. A nota de R$ 200 foi anunciada recentemente pelo Banco Central (BC), porém ainda não foi lançada.

A cédula tem o desenho do lobo-guará, que foi o animal brasileiro definido para ilustrar a nota. Entretanto, a cédula falsa é em tons de laranja e a cor da nota verdadeira ainda não foi escolhida. A nova nota entrará em circulação somente no final de agosto.

De acordo com as informações do BC, a nova cédula será fabricada para suprir a demanda por dinheiro em espécie, que teve um aumento durante a pandemia.

Com informações; Bem Paraná.