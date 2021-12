Da Redação

Antes do Natal, cresce a procura por doações de ossinhos

Às vésperas do Natal, a fila de famílias esperando doações de ossinhos em um açougue no Bairro CPA 2, em Cuiabá, cresceu mais de 60%. Algumas pessoas chegaram na tarde do dia anterior e outras durante a madrugada. Eram tantas pessoas à espera, nesta quinta-feira (23), que a fila se estendia por cerca de cinco quarteirões. As informações são do g1.

A fila começou a ter repercussão em julho deste ano, aliado ao crescimento do desemprego. Desde então, o número de interessados só aumentou. E, na última segunda-feira (20), a Secretaria de Assistência Social do município fez um levantamento, apontando que havia 160 famílias que dependiam dessa doação e passaram a ser monitoradas pelas instituições de assistência social.

Mas, nesta quinta, a equipe do açougue que trabalha na organização dos beneficiados distribuiu 402 senhas, ou seja, o número de pessoas que compareceram no local hoje foi mais de 60% maior que o que buscou doação no início da semana.

É que, além dos ossinhos doados pelo açougue, foram entregues cestas básicas.

Entre os interessados estavam mulheres, idosas, negras, com crianças menores ou com bebês de colo. Uma mãe amamentou o filho enquanto esperava a doação. Até cachorros também circulavam pela rua, seguindo os donos.

Durante a ação, um idoso chegou em uma charrete. Ele amarrou o cavalo em uma rua lateral, e seguiu para a fila.

Cada pessoa recebeu três cestas básicas. O kit completo, contendo alimentos básicos, produtos de limpeza, marmitex e um saco com ossinhos.

