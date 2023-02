Antártida atinge mínimo histórico de gelo

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A extensão do gelo marinho da Antártida registrou um novo mínimo histórico depois de ter sido reduzida para 1,91 milhão de quilômetros quadrados em 13 de fevereiro, segundo dados do Centro Nacional de Dados de Gelo e Agência de Proteção de Neve (NSIDC). Nesse dia, os níveis caíram abaixo do recorde anterior, de 1,92 milhão de quilômetros quadrados, estabelecido em 25 de fevereiro de 2022.

continua após publicidade .

Desde meados de dezembro, a extensão do gelo está bem abaixo dos níveis da temporada de derretimento do ano passado. Segundo os especialistas, 2023 é o segundo ano em que a extensão da Antártida cai abaixo de 2 milhões de quilômetros quadrados.

Nos últimos anos, os índices mínimos ocorreram entre 18 de fevereiro e 3 de março, então é provável que os níveis de gelo continuem em queda. A tendência linear descendente na extensão mínima da Antártica de 1979 a 2023 é de 2.400 quilômetros quadrados por ano ou 0,9% por década.

continua após publicidade .

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.