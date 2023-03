ANS suspende comercialização de 32 planos de saúde após reclamação de clientes

Redação (via Agência Estado)

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) suspendeu, temporariamente, a comercialização de 32 planos de saúde por motivos de reclamação dos clientes em relação a cobertura assistencial oferecida por oito operadoras. O anúncio da medida, que passa a valer a partir do próximo dia 29, foi divulgada pela própria ANS nesta sexta-feira, 24, junto com a relação dos planos que terão as suas vendas proibidas (veja a lista abaixo).

De acordo com a ANS, a decisão faz parte do Monitoramento da Garantia de Atendimento, atividade da agência que acompanha o desempenho do setor e também na proteção dos consumidores.

A lista de planos e operadoras que vão ter a comercialização suspensa foi definida com base em queixas de assistidos feitas ao longo do 4º trimestre de 2022. Foram 42.043 reclamações registradas entre 1º de outubro e 31 dezembro do ano passado - mais de 510 por dia.

O monitoramento leva em conta críticas relacionadas ao descumprimento dos prazos máximos para realização de consultas, exames e cirurgias, e também quando a operadora apresenta alguma negativa para a cobertura assistencial.

Os planos, conforme afirma a agência em nota, "só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado no monitoramento". Pelos números da ANS, 436.526 beneficiários vão ser diretamente atingidos com a medida.

A Agência Nacional de Saúde Suplementar também divulgou uma lista de sete planos que estavam suspensos e poderão voltar a ser comercializados após liberação do Monitoramento da Garantia de Atendimento (veja abaixo também).

Lista de planos que não podem ser vendidos

Good Life Saude Ltda

Good Esmeralda

Good Prata

Rubi

Fed. das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima

NOVO UNIVIDA I - APTO

NOVO UNIVIDA I - ENFERM

UNIVIDA COLETIVO POR ADESAO - APTO

UNIVIDA EMPRESARIAL III - APTO

UNIVIDA INDIVIDUAL FAMILIAR AM - APTO

Operadora Unicentral de Planos de Saúde LTDA

Advent Senior Apto

Advent Senior Enf

Unimed (Rio de Janeiro)

Unimed Alfa 2

Unimed Alfa 2

Unimed Alfa 2 Ad

Unimed Beta 2

Unimed Beta 2

Unimed Beta 2

Unimed Delta 2

Unimed Delta 2 PPE

Unimed Personal Quarto Coletivo 2

Unimed Personal Quarto Coletivo 2

Unimed Personal Quarto Coletivo 2 Ad

Unimed Singular

Unimed (vertente do Caparaó)

Nacional Adesão Pos-Enf

Ameplan Assistência Médica Planejada

AMP 150E AD

Básico PJ

Plano Executivo

Plano Executivo - CA

Santo André Planos de Assistência Médica LTDA.

ORION

PERSONAL REFERENCIADO

RUBI

Saúde Brasil Assistência Médica LTDA.

Classic

Classic Plus Associativo

Lista de planos reativados

Unimed (Rio de Janeiro)

Unimed Beta 2 Dental PPE

Unimed Delta 2

Unimed Delta 2

Unimed Ômega Plus

Unimed Personal Quarto Coletivo

UniPart Delta 2

Santa Rita Sistema de Saúde Ltda.

Santaris