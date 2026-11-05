ANS: Número de beneficiários de planos de saúde sobe 0,02% em setembro, para 53,1 milhões

A quantidade de beneficiários de planos de assistência médica avançou 0,02% em setembro, na comparação com agosto, para 53,108 milhões, enquanto os planos exclusivamente odontológicos cresceram 0,52%, para 37,383 milhões de vínculos ativos. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 5, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Na comparação com setembro do ano passado, o número de beneficiários de planos de assistência médica cresceu 0,83%, enquanto o segmento odontológico avançou 7,01%.

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Nos últimos 12 meses, as adesões a planos de assistência médica somaram 15,960 milhões e os cancelamentos, 15,520 milhões, resultando em uma taxa de rotatividade de 29,47%. Ao todo, existem 698 operadoras de assistência médica em atividade no País, das quais 663 possuem beneficiários, e a taxa de cobertura é de 26,15% da população.

Modalidades

Na assistência médica, a modalidade de planos coletivos empresariais tinha 38,988 milhões de clientes. A categoria individual e familiar tinha 8,302 milhões de beneficiários. Os convênios coletivos por adesão ficaram com 5,794 milhões de clientes, enquanto outras modalidades não especificadas responderam por 22,516 mil vidas cobertas.

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Na modalidade de planos odontológicos, 28,018 milhões, eram coletivos empresariais; 5,849 milhões eram individuais e familiares; 3,514 milhões eram coletivos por adesão; e outros 1,822 mil correspondiam a planos não especificados.