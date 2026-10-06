ANS: Número de beneficiários de planos de saúde sobe 0,02% em agosto, para 53,164 milhões

A quantidade de beneficiários de planos de saúde avançou 0,02% em agosto, para 53,164 milhões, enquanto os planos exclusivamente odontológicos tiveram aumento de 0,75%, para 37,311 milhões de convênios ativos. Os dados foram divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Nos últimos 12 meses, as adesões a planos de assistência médica somaram 16,117 milhões e os cancelamentos, 15,434 milhões, resultando em uma taxa de rotatividade de 29,41%. Em agosto, as adesões totalizaram 1,237 milhão e os cancelamentos, 1,175 milhão, com taxa de rotatividade de 2,21%. O saldo líquido no mês foi positivo em 62,2 mil beneficiários. Segundo o BTG Pactual, o mercado acumulou 308,9 mil novas vidas no ano.

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Modalidades

Na assistência médica, a modalidade de planos coletivos empresariais tinha 38,977 milhões de clientes. A categoria individual e familiar tinha 8,350 milhões de beneficiários. Os convênios coletivos por adesão ficaram com 5,813 milhões de clientes, enquanto outras modalidades não especificadas responderam por 22,592 mil vidas cobertas.

Na modalidade de planos odontológicos, 27,994 milhões eram coletivos empresariais; 5,900 milhões eram individuais e familiares; 3,414 milhões eram coletivos por adesão; e outros 1,835 mil correspondiam a planos não especificados.