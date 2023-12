Ano Novo: conheça as comidas que não podem faltar na ceia de Réveillon

O ano de 2023 está chegando ao fim, e 2024 chega trazendo desejos de dias melhores e prosperidade. Para dar uma forcinha ao destino, há quem acredite em simpatias e tradições que podem ajudar a entrar no Ano Novo com "o pé direito".

Segundo algumas crenças, certos alimentos podem atrair prosperidade e sorte, se consumidos na ceia do dia 31 de dezembro. O TNOnline fez uma lista com as comidas que não podem faltar no réveillon, de acordo com as doutrinas populares. Veja abaixo:



Lentilha –Acredita-se que os grãos trazem riqueza e fartura.

–Acredita-se que os grãos trazem riqueza e fartura. Romã –O fruto está associado com a lenda dos reis magos, em trazer prosperidade.

–O fruto está associado com a lenda dos reis magos, em trazer prosperidade. Uva –Muitos seguem a lenda de que cada grão de uva pode representar um desejo. Uns dizem que é preciso ter 12 uvas na mão na virada e comê-la assim que romper o novo ano. E deve-se guardar as sementes na carteira o ano todo. E tem que ser uvas verdes com semente.

–Muitos seguem a lenda de que cada grão de uva pode representar um desejo. Uns dizem que é preciso ter 12 uvas na mão na virada e comê-la assim que romper o novo ano. E deve-se guardar as sementes na carteira o ano todo. E tem que ser uvas verdes com semente. Carne de Porco –O animal representa a comida da sorte para muitas superstições. Ao contrário do perú, que se cisca para trás, o porco cisca para frente. Assim, joga sorte no caminho à frente.

–O animal representa a comida da sorte para muitas superstições. Ao contrário do perú, que se cisca para trás, o porco cisca para frente. Assim, joga sorte no caminho à frente. Peixe–Simboliza fertilidade, prosperidade e, principalmente, porque nada para frente e traz sorte para um novo ciclo que inicia. Simboliza a busca por progresso.

