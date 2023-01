Aniversário de São Paulo: Confira o que abre e o que fecha no feriado

Stéphanie Araujo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A cidade de São Paulo se prepara para comemorar seus 469 anos nesta quarta-feira, 25, com o feriado e diversos eventos espalhados pela metrópole. Alguns serviços públicos não estarão disponíveis e outros funcionarão em horários diferenciados, como as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

continua após publicidade .

Saúde

Nos serviços de saúde, a Prefeitura manterá o atendimento para população nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas no período das 7 às 19 horas, atendendo inclusive vacinações.

continua após publicidade .

Outros serviços estarão disponíveis no horário normal, confira:

- Hospitais Municipais (HMs);

- Prontos-socorros Municipais (PSMs);

continua após publicidade .

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

- Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV

- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

continua após publicidade .

- Laboratório de Emergência Toxicológica (LET);

- Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

continua após publicidade .

- Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Outros locais funcionam nesta quarta-feira apenas para demandas internas como os Hospitais Dia, que estarão abertos 24 horas, os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap). Em regime de plantão, se encontram a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE).

Nos hospitais estaduais, o funcionamento segue normal no atendimento de urgências e emergências, em prontos-socorros, internações e centros cirúrgicos. Os postos de doação da Pró-Sangue Clínicas, Osasco, Barueri e Stella Maris funcionarão das 8h às 16h. Porém as unidades Dante Pazzanese e Mandaqui ficam fechadas.

continua após publicidade .

Dentre os que não funcionam durante o feriado estão os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte), o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), as Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa localizados na capital.

Trânsito

Nas ruas da capital, o Rodízio Municipal de Veículos será suspenso para os automóveis e continuarão valendo o rodízio de placas para caminhões. As demais restrições estarão liberadas como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

continua após publicidade .

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) sinalizou que irá monitorar o trânsito nas imediações da Rua Sena Madureira (sentido Ibirapuera), entre as ruas Domingos de Morais e Marselhesa, das 6h às 19h para realização do evento Rolimã Fest.

Dentre as opções alternativa para quem pretendia seguir a rota por este caminho, a companhia indica que os veículos que transitam na Rua Domingos de Morais deverão virar à direita na Rua Dr. Diogo de Faria, à direita na Rua Marselhesa, retornando à Rua Sena Madureira.

continua após publicidade .

A Rua Breves, em Santo Amaro, no trecho entre a Avenida Prof. Rubens Gomes de Souza e a Rua Bernard Schlanger, também será interditada das 6h às 18h para realização de evento no Parque do Cordeiro, zona sul da cidade. Uma alternativa é que veículos que venham da Rua Breves com destino à Av. Prof. Vicente Rao deverão entrar à direita na Rua Bernard Schlanger, esquerda na Rua Dom Carlos Duarte Costa, acessando, assim, o seu destino.

Transporte público

Para quem utiliza o transporte público das 6 às 13 horas, algumas linhas terão interferência. Dentre elas, as linhas Metrô Tucuruvi, Parque Edu Chaves e Parque Vila Mariana desviam seus itinerários devido à interferência viária na Praça Pedro Lessa, região central.

continua após publicidade .

Acompanhe os desvios:

107T/10 Metrô Tucuruvi - Term. Pinheiros

701A/10 Pq. Edu Chaves - Metrô Vl. Madalena

continua após publicidade .

Ida: sem alteração.

Volta: normal até o Lgo. do Paissandu, Rua Capitão Salomão, Rua Brig. Tobias, Rua Riskallah Jorge, Av. Prestes Maia, retorno à Av. Prestes Maia, prosseguindo normal.

continua após publicidade .

1206/10 Pq. Vl. Maria - Pça. do Correio

Sentido Único: normal até Av. Cásper Líbero, Rua do Seminário, Rua Brig. Tobias, Rua Riskallah Jorge, Av. Prestes Maia, retorno à Av. Prestes Maia, prosseguindo normal.

Também terá desvio, entre às 6 e as 19 horas, a linha do Terminal Água Espraiada por conta do evento na Rua Sena Madureira, entre as ruas Domingos de Morais e Marselhesa, sentido Vila Mariana/Ibirapuera, na Zona Sul.

continua após publicidade .

Acompanhe o desvio:

709A/10 Term. Água Espraiada - Metrô Ana Rosa

Ida: sem alteração.

continua após publicidade .

Volta: normal até a Rua Domingos de Morais, Rua Dr. Diogo de Faria, Rua Marselhesa, Rua Sena Madureira, prosseguindo normal.

Para os pontos de venda em terminais de ônibus e Expresso Tiradentes o atendimento será realizado das 6h às 22h. As lojas Jabaquara, Santana e o Posto Central da SPTrans, estarão fechadas e voltarão ao atendimento normal na quinta-feira, 26.

continua após publicidade .

Cultura e Educação

Na educação, os Centros Educacionais Unificados (CEUs) estarão abertos das 8h às 18h e os Centro Esportivos funcionam normalmente nos horários habituais de feriado de cada equipamento.

Dentre os pontos de cultura, a programação é a seguinte:

continua após publicidade .

- Beco do Pinto estará aberto das 9h às 17h;

- Biblioteca Mario De Andrade: aberta das 9h às 18h;

- Arquivo Histórico Municipal, Bibliotecas de Bairro, Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José de Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa, Paulo Setúbal e Bosques de Leitura estarão fechados.

continua após publicidade .

- Capela do Morumbi, Casa de Cultura Santo Amaro, Casa da Imagem, Casa de Cultura Brasilândia, Casa de Cultura Butantã, Casa de Cultura Da Vila Guilherme, Casa de Cultura Freguesia do Ó, Casa de Cultura Guaianases, Casa de Cultura Hip Hop Leste, Casa de Cultura Hip Hop Sul, Casa de Cultura Itaim Paulista, Casa de Cultura Itaquera, Casa de Cultura Júlio Guerra, Casa de Cultura M Boi Mirim, Casa de Cultura Santo Amaro, Casa de Cultura São Mateus, Casa de Cultura São Miguel Paulista, Casa de Cultura São Rafael, Casa do Bandeirante, Casa do Grito, Casa do Modernista, Casa do Sertanista, Casa do Tatuapé ficarão todos abertos.

- Casa de Cultura Campo Limpo, Casa de Cultura de Parelheiros. Casa De Cultura Tremembé, Casa De Cultura Campo Limpo, Casa de Cultura do Ipiranga, Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, Centro Cultural De Vila Formosa, Centro de Referência da Dança, Escola Municipal de Bailado, Escola Municipal de Iniciação Artística, Escola Municipal De Música, Pavilhão das Culturas Brasileiras, Ponto de Leitura Piqueri, Ponto de Leitura Jardim Lapena estarão fechados.

continua após publicidade .

- Centro Cultural da Diversidade: aberto das 12h às 20h.

- Centro Cultural da Penha: aberto das 17h às 20h.

- Centro Cultural do Grajaú (Palhaço Carequinha): aberto das 12h às 21h30.

continua após publicidade .

- Centro de Culturas Negras: aberto somente o parque das 7h às 21h.

- Centro Cultural Olido: aberto das 14h às 21h.

- Centro Cultural Santo Amaro: aberto das 14h às 21h.

- Centro Cultural Tendal da Lapa: aberto das 12h às 21h.

- Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes: aberto somente o parque, das 9h às 18h.

- Centro da Memória do Circo: aberto das 13h às18h

- Chácara Lane: aberta das 9h às 17h.

Teatros

- Hemeroteca: atendimento com agendamento;

- Monumento à Independência (Cripta Imperial): estará fechado;

- Polo Cultural e Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto): aberto das 14h às 19h.

- Sitio Morrinhos: aberto das 9h às 17h.

- Solar Da Marquesa de Santos: aberto das 14h às 16h

- Teatro Alfredo Mesquita, Teatro Artur Azevedo, Teatro Cacilda Becker e Teatro João Caetano: fechados

- Teatro Flávio Império: aberto das 10h às 19h. Parque aberto das 6h às 18h.

- Teatro Paulo Eiró: aberto das 13h às 21h.

- Território Cidade Ademar: aberto.

Poupatempo

As unidades do serviço Poupatempo não funcionam na capital paulista na quarta-feira e só retornam na quinta-feira, 26, com horário de expediente normal. As opções digitais seguem funcionando no site, app do Poupatempo, totens de autoatendimento e via WhatsApp.