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TRIPLO HOMICÍDIO

Aniversariante atira e mata três convidados após levar bolo no rosto durante festa

Vítimas eram familiares de um vereador local e foram mortas a tiros após tentarem intervir em uma discussão com o aniversariante

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.04.2026, 14:51:19 Editado em 27.04.2026, 14:51:07
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Aniversariante atira e mata três convidados após levar bolo no rosto durante festa
Autor A briga começou após o homem ser atingido pelo bolo - Foto: gerada por inteligência artificial

Uma festa de aniversário terminou em um triplo homicídio na noite de sábado (25), na cidade de Bulandshahr, no estado indiano de Uttar Pradesh. O aniversariante, identificado como Jeetu Saini, de 33 anos, matou a tiros três convidados após uma discussão motivada pelo fato de terem jogado bolo em seu rosto.

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O crime aconteceu por volta das 23h nas dependências da RJS Fitness Gym, academia de propriedade do atirador, onde a celebração era realizada. De acordo com a imprensa local, a confusão teve início com um desentendimento entre Jeetu e Amardeep, de 35 anos, primo de um vereador do distrito. A situação saiu de controle quando o irmão de Amardeep, Manish Saini, de 30 anos, e o sobrinho deles, Akash Saini, de 19, entraram na briga. Após ter o rosto sujo com o doce, o aniversariante saiu do local, buscou uma arma de fogo e voltou atirando contra o grupo.

Segundo informações da polícia, a execução foi brutal. Amardeep e Manish foram baleados à queima-roupa e morreram no local. O jovem Akash ainda tentou fugir, mas foi perseguido pelo atirador e também assassinado. Para dificultar o trabalho de investigação das autoridades, Jeetu arrancou a câmera de segurança do estabelecimento antes de fugir e permanece foragido.

A tragédia gerou forte comoção, pois as vítimas deixaram crianças pequenas. Amardeep e Manish trabalhavam como agricultores na região. Amardeep deixa um filho de cinco anos e uma menina recém-nascida, enquanto Manish deixa uma filha de dois anos. O jovem Akash, a terceira vítima, estava à procura de emprego.

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aniversário homicidio NOTÍCIAS Uttar Pradesh violência
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