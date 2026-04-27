Aniversariante atira e mata três convidados após levar bolo no rosto durante festa

Uma festa de aniversário terminou em um triplo homicídio na noite de sábado (25), na cidade de Bulandshahr, no estado indiano de Uttar Pradesh. O aniversariante, identificado como Jeetu Saini, de 33 anos, matou a tiros três convidados após uma discussão motivada pelo fato de terem jogado bolo em seu rosto.

📰 LEIA MAIS: Polícia Civil investiga tentativa de feminicídio de adolescente em Jardim Alegre



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O crime aconteceu por volta das 23h nas dependências da RJS Fitness Gym, academia de propriedade do atirador, onde a celebração era realizada. De acordo com a imprensa local, a confusão teve início com um desentendimento entre Jeetu e Amardeep, de 35 anos, primo de um vereador do distrito. A situação saiu de controle quando o irmão de Amardeep, Manish Saini, de 30 anos, e o sobrinho deles, Akash Saini, de 19, entraram na briga. Após ter o rosto sujo com o doce, o aniversariante saiu do local, buscou uma arma de fogo e voltou atirando contra o grupo.

Segundo informações da polícia, a execução foi brutal. Amardeep e Manish foram baleados à queima-roupa e morreram no local. O jovem Akash ainda tentou fugir, mas foi perseguido pelo atirador e também assassinado. Para dificultar o trabalho de investigação das autoridades, Jeetu arrancou a câmera de segurança do estabelecimento antes de fugir e permanece foragido.

A tragédia gerou forte comoção, pois as vítimas deixaram crianças pequenas. Amardeep e Manish trabalhavam como agricultores na região. Amardeep deixa um filho de cinco anos e uma menina recém-nascida, enquanto Manish deixa uma filha de dois anos. O jovem Akash, a terceira vítima, estava à procura de emprego.