Anhangabaú tem três megafestivais de música previstos para este ano

Italo Lo Re (via Agência Estado)

O Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista, deverá ter três megafestivais de música neste ano. A Prefeitura anunciou nesta terça-feira, 14, que o consórcio que administra o local firmou uma parceria com a produtora de eventos 30e para a realização de shows no espaço. O objetivo é que os festivais ocorram anualmente.

O público estimado para os três eventos deste ano é de 210 mil pessoas - 35 mil em cada dia de shows (cada festival dura dois dias). Entre as atrações já anunciadas, estão a cantora americana Lana Del Rey e a banda britânica Florence + The Machine, que irão se apresentar no Vale do Anhangabaú em maio.

"A administração vai dar todo o respaldo (para a realização dos eventos)", disse o prefeito Ricardo Nunes (MDB) em coletiva de imprensa realizada na sede da Prefeitura. "Os dados do impacto dos três festivais na cidade são impressionantes."

Segundo o prefeito, os eventos irão gerar 22 mil vagas de empregos formais e 120 mil vagas de empregos informais ao longo das edições projetadas até o fim da concessão do Vale do Anhangabaú. O espaço passou a ser administrado pelo consórcio Viva o Vale, liderado pela WTorre, no fim de 2021. O contrato tem duração de dez anos.

Nunes afirmou ainda que, ao todo, a estimativa é que R$ 30 milhões serão pagos em salários durante esse período. "Os três festivais terão R$ 1,4 bilhão em investimentos durante os dez anos", disse o prefeito. Confira abaixo os festivais confirmados para este ano e algumas das atrações:

Ultra Brasil

O evento de estreia será o Ultra Brasil, previsto para ocorrer nos dias 21 e 22 de abril deste ano. A edição nacional do evento ocorre pela primeira vez no Vale do Anhangabaú e terá quatro mega palcos ocupando toda a extensão do espaço. Entre as atrações principais, estão a banca inglesa Above & Beyond e o DJ sueco Axwell.

MITA Festival

Nos dias 3 e 4 de junho, será a vez do MITA Festival, que levará ao espaço atrações como Lana Del Rey e Florence + The Machine. O evento contará ainda com shows da banda americana The Mars Volta e da o grupo musical brasileiro NxZero.

Knotfest Brasil

O último a ocorrer será o Knotfest Brasil, que terá detalhes da edição deste ano revelados em breve. O evento estreou no ano passado com apresentações de bandas como Slipknot, Judas Priest e Sepultura no Sambódromo do Anhembi, zona norte da cidade.

Segundo a gestão municipal, o objetivo da parceria com a 30e, produtora fundada há menos de dois anos, é fortalecer o espaço na rota do entretenimento, pensando em oportunidades ligadas a turismo, acesso à cultura e geração de empregos.

Vale do Anhangabaú foi concedido por um período de dez anos

Em 2021, o consórcio Viva o Vale venceu a licitação para concessão do Vale do Anhangabaú e assumiu a administração, manutenção, preservação e realização de calendário de eventos socioculturais no espaço por um período de dez anos. O valor do contrato foi de R$ 55 milhões.

Conforme a gestão municipal, a previsão de desoneração para o município durante o período de concessão é de R$ 32 milhões, mas os benefícios alcançam a casa de R$ 46,2 milhões. Além da promoção de atividades diárias como música, teatro, gastronomia etc , o Viva o Vale poderá locar espaços para comércio, alimentação e eventos.

Segundo o edital da licitação da concessão, o Vale do Anhangabaú comporta até 11 quiosques de venda de alimentos e bebidas. Até o momento, foram inaugurados apenas dois, em agosto do ano passado. Geridos pela Sapore, multinacional brasileira de restaurantes corporativos, os espaços oferecem desde marmitas a partir de R$ 10,90 a pratos assinados pelo chef Alex Atala.

"A expectativa de todos, inclusive minha, era realmente ter todos os quiosques, mas eu posso dizer que foi uma jornada de muito aprendizado", diz Claudio Macedo, CEO da WTorre Entretenimento, que lidera o consórcio Viva o Vale.

"A princípio a gente ia alocar todos os quiosques para ficarem abertos o tempo todo, mas a gente viu que, devido ao volume de eventos e à vocação que o Vale tomou para esses eventos tão importantes como esses para a cidade, alguns quiosques passam a ser fundamentais na operação do evento", continua. Segundo ele, além dos dois quiosques já inaugurados, há ainda previsão de inauguração de mais três pontos no curto prazo.

A desestatização do Vale do Anhangabaú faz parte da ação conduzida pela Secretaria do Governo Municipal com a SP Parcerias, responsável por estruturar projetos de concessão e parcerias público-privadas no âmbito do Plano Municipal de Desestatização (PMD). O Parque do Ibirapuera, na zona sul, e o Mercadão, no centro, estão entre as concessões já estabelecidas.