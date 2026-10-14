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Anhangabaú registrou em 40 min de chuva o esperado para 11 dias, diz Prefeitura após caos em SP

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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A Prefeitura de São Paulo responsabilizou as condições meteorológicas pelos transtornos provocados na cidade durante o temporal desta quarta, 14. A forte chuva matou uma pessoa em um deslizamento na Brasilândia, zona norte, e causou transtornos em várias partes da cidade.

O túnel do Vale do Anhangabaú, no centro, ficou inundado, com vários carros submersos e quatro pessoas precisaram ser resgatadas. A estação de metrô Liberdade, na Linha 1-Azul, ficou alagada e no Parque do Ibirapuera o lago transbordou.

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Segundo a gestão de Ricardo Nunes (MDB), choveu em apenas 40 minutos no córrego do Anhangabaú o esperado para 11 dias no mês de outubro.

"Cabe reforçar que o túnel conta com seis bombas, que operaram de forma ininterrupta, sem registro de problemas nos equipamentos. No entanto, a vazão não foi suficiente diante do volume de água registrado. Todo esse sistema é monitorado 24 horas por dia por meio de sensores e câmeras."

Em nota, a Prefeitura afirma que o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) registrou 42 mm de chuva nessa região, ou seja, 37% dos 112 mm previstos para o mês em toda a cidade.

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Ainda de acordo com a administração municipal, a CET adotou o protocolo de Estado de Atenção previsto para dias de chuva. No Túnel do Anhangabaú, as interdições começaram às 15h38.

Um caminhão de bombeamento emergencial foi enviado ao local para fazer a drenagem.

Diante do caos provocado pelas enchentes, a Prefeitura suspendeu o rodízio dos veículos no centro expandido. Às 18h30, havia mais de mil quilômetros de congestionamento na capital, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

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Por volta das 19h15, uma faixa da esquerda do Túnel Anhangabaú, sentido Aeroporto, tinha sido liberada.

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