Anestesista preso por estupro ganha milhares de seguidores no Insta

O anestesista Giovanni Quintella Bezerra, 31 anos, preso por estupro nesta segunda-feira (11) virou o assunto mais comentado do dia. Em vídeo gravado secretamente, o médico força sexo oral com uma paciente em trabalho de parto no em um hospital localizado na baixada fluminense do Rio de Janeiro.

As enfermeiras do local filmaram o momento em que o crime de estupro ocorreu. E, pelos relatos, não foi a primeira vez. Colegas de trabalho de Bezerra começaram a desconfiar da alta dosagem de anestésico a que eram submetidas as gestantes.

Inusitadamente, o perfil do Instagram de Giovanni, que já foi preso, ganhou mais de cinco mil seguidores até o instante da publicação desta matéria. Ele compartilhava sua rotina de trabalho (sem dar pistas sobre os crimes que cometia) com pouco mais de 300 amigos.

Agora já são mais de 6 mil e o número segue aumentando, além de perfis com seu nome sendo criados.

Com informações do site VEJA.

