Anestesista esperou marido de grávida sair da sala para cometer crime

Giovanni foi indiciado por estupro de vulnerável

Uma grávida foi abusada sexualmente por um médico anestesista durante uma cesárea e, para cometer o crime, o suspeito esperou o marido da vítima deixar a sala de parto, segundo a direção do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João de Meriti, Rio de Janeiro.

O médico Giovanni Quintella Bezerra foi preso em flagrante na madrugada de segunda-feira (11) por estupro. A ação de Giovanni foi filmada por funcionários da unidade de saúde, que desconfiaram dele por causa da quantidade de sedativo que ele utilizava.

Então, as enfermeiras decidiram gravar a procedimento com um aparelho celular, que foi colocado no interior de um armário que conta com uma porta de vidro escura. Pelo lado de fora, não é possível ver o interior do local.

A equipe de saúde desconfiou da atitudes tomadas pelo anestesista, então, decidiram filmar o procedimento

O aparelho ficou apoiado em pé, na parte alta do armário, apontado para a mesa de cirurgia onde seria realizado o parto. Com o armário fechado, era possível ver a mesa de operação e todos os profissionais envolvidos na ação.



Contudo, a posição escolhida foi determinante para conseguir filmar Giovanni praticando o estupro, visto que o anestesista é o único da equipe que fica ao lado do rosto da gestante e com um pano que impede que a paciente veja seu próprio corpo. Esse mesmo tecido também impede que a equipe médica veja a cabeça da pessoa que está na cama.



O médico foi preso em flagrante após ser filmado colocando o pênis na boca da paciente dopada. O vídeo serviu de prova para a prisão do anestesista Giovanni Bezerra. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de reclusão.



O anestesista tinha participado de duas cirurgias antes do parto onde abusou da gestante que estava dopada.

Com informações do g1.

