Aneel marca reunião na próxima semana para tratar de medidas preventivas para El Niño

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai realizar na próxima segunda-feira uma reunião com agentes do setor e órgãos governamentais sobre as medidas preventivas de enfrentamento ao fenômeno El Niño. O encontro será na sede da Âmbar Energia Amazonas, em Manaus (AM).

Nos anos de 2023 e 2024, estados da Região Norte foram afetados pela seca severa em decorrência desse fenômeno climático. Com isso, houve dificuldades de navegabilidade em determinados rios e, consequentemente, riscos ao abastecimento de combustível para centrais geradoras responsáveis pelo atendimento de diversas localidades situadas em sistemas elétricos isolados.

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Para a reunião do dia 22 de junho, foi demandado que os representantes das empresas apresentem informações detalhadas sobre as usinas dos Sistemas Isolados do Estado do Amazonas, incluindo produtores independentes e geração própria. Foi pedido ainda plano de contingência.