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Aneel informa que 13/5 é o prazo final para Enel SP apresentar argumentos contra caducidade

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 07.05.2026, 13:27:00 Editado em 07.05.2026, 13:36:04
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A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou via ofício que o prazo limite para a Enel São Paulo encaminhar sua defesa contra a caducidade contratual é no dia 13 de maio. Também foi comunicado que não houve efeito suspensivo para esta data, após pedido de reconsideração apresentado pela empresa.

O recurso da Enel São Paulo contra a decisão que instaurou processo para analisar a eventual extinção do contrato ainda será votado em plenário.

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O diretor Fernando Mosna foi sorteado como relator. É o mesmo diretor alvo de um processo judicial movido pelo grupo Enel, que pediu indenização por supostos danos morais.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou, a Enel São Paulo tentou reverter o andamento do processo que pode culminar na caducidade da concessão da distribuidora.

No pedido, a empresa sustentou que houve "erro material no núcleo metodológico" do voto que embasou a decisão de abertura do processo de caducidade. Para a empresa, isso deveria levar à anulação ou "reforma" da deliberação.

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Passado o prazo de 13 de maio, os argumentos serão analisados e, após esses trâmites e eventuais novas diligências, o processo que avalia a caducidade do contrato será votado pela diretoria colegiada. Ainda não é possível cravar data para a votação.

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argumentação caducidade enel prazo SP
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