Andrei Lara prestigia lançamento de edital voltado à arte

A Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro lançou na quarta, dia 13, a chamada pública Rua Cultural RJ, voltada para arte urbana para colorir muros, ruas e logradouros públicos e privados.

Serão investidos R$ 6 milhões do Fundo Estadual de Cultura (FEC) para premiar pessoas jurídicas com projetos de ambientações urbanas em todo território fluminense.

Presente ao evento de lançamento, o Secretário Executivo de Cultura e Patrimônio, Andrei Lara, falou da importância deste edital, que valoriza o artista urbano.

“É um novo momento que a Cultura do Estado vive, com o lançamento de novos editais, que tem o objetivo de fomentar a arte nas suas mais diferentes formas e agora atende a um público totalmente urbano, que revitalizará diversos corredores das cidades fluminenses. Já no próximo mês, teremos em Angra, uma oficina de grafite, que será uma oportunidade para que as pessoas saibam mais sobre esse mundo da arte urbana”, pontuou Andrei Lara.

Demonstrando o seu compromisso com o artista local, e seguindo o preconizado pelo Prefeito Fernando Jordão, a Secretaria Executiva de Cultura e Patrimônio, colocou, mais uma vez, o Escritório de Projetos da pasta à disposição de produtores, gestores e artistas da cidade para tirar dúvidas e orientar sobre o edital Rua Cultural RJ. Os telefones para atendimento exclusivo aos artistas são 3365-7221 ou 99837-0087 (falar com Luiz Alberto).

O edital Rua Cultural RJ vai premiar 48 projetos em todo estado com valor de R$ 125 mil por contemplado. Os recursos serão distribuídos entre as 10 regiões que compõem o Estado do Rio de Janeiro, sendo que 40% do valor total será disponibilizado para a Capital e 60% dos projetos vencedores deverão ser premiados no interior.

