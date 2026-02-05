Anchieta e Imigrantes terão pedágio free flow com cobrança nos dois sentidos a partir de julho

As praças de pedágio das rodovias Anchieta e Imigrantes, principais acessos às praias da Baixada Santista, serão substituídas por pedágio free flow. A cobrança, que hoje é feita apenas no sentido do litoral, passará a ser nos dois sentidos, mas o valor atual, de R$ 38,70, será pago de forma divida: R$ 19,35 na ida e R$ 19,35 na volta. A previsão é de que a cobrança de tarifa pelo novo sistema comece em julho.

Conforme a Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), a modernização da cobrança de pedágio no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) tem início neste sábado, 7, com a instalação do pórtico eletrônico no km 33 da Via Anchieta, ainda inativo, pela concessionária Ecovias Imigrantes. A praça física de pedágio, hoje no km 31 da rodovia, será substituída pelo sistema eletrônico Siga Fácil (nome dado pelo governo estadual ao free flow), permitindo mais fluidez e segurança no tráfego.

Na Rodovia dos Imigrantes, o pórtico será instalado até o final do mês no km 29, em substituição à atual praça do km 32. Inicialmente, haverá apenas o posicionamento da estrutura, mas sem cobrança. O pagamento do pedágio continua sendo realizado apenas na praça existente. Motociclistas vão continuar isentos. A expectativa é de que o modelo elimine as longas filas que se formam nas atuais praças de pedágio, especialmente em feriados prolongados.

Demais praças

A mudança atinge apenas os pedágios instalados no eixo principal das duas rodovias. Os pedágios de contenção instalados nos acessos às cidades da Grande São Paulo vão continuar com as praças já instaladas.

Conforme a concessionária Ecovias, os pórticos de free flow serão instalados na entrada do "garrafão" das praças atuais. Está prevista a demolição das cabines atuais após o início da operação do novo sistema.

Ainda segundo a Ecovias, no primeiro momento o pedágio eletrônico será implantado em substituição às duas praças localizadas no sentido litoral, na Imigrantes e na Anchieta. "Com essa implantação, os usuários do SAI poderão se habituar gradualmente a esse novo sistema de cobrança, que no futuro poderá vir a substituir outras praças, a depender de novas tratativas com o governo", afirma a concessionária.

Por enquanto, segundo a Ecovias, as chamadas praças de bloqueio, para acesso aos bairros de Diadema e São Bernardo na Imigrantes, e os pedágios das rodovias Padre Manoel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni continuarão operando normalmente, com as estruturas físicas e funcionários.

Operação Comboio

A troca no modelo de pedágio vai afetar a Operação Comboio, um procedimento de segurança adotado pela Polícia Rodoviária Estadual e pela concessionária quando há neblina densa no sistema, sobretudo no trecho da Serra do Mar. Atualmente, as praças de pedágio são usadas para reter o tráfego e formar os grupos de veículos que transpõem os trechos de neblina guiados por viaturas em baixa velocidade, reduzindo o risco de acidentes.

Segundo a Ecovias, quando o sistema eletrônico de cobrança entrar em funcionamento, as estruturas físicas das praças de pedágio existentes serão mantidas temporariamente a fim de viabilizar a realização da Operação Comboio, já que a medida contratual é necessária para a segurança viária.

A concessionária, porém, já desenvolveu um estudo para usar sensores em pontos críticos para a formação de neblina que irão acionar automaticamente a sinalização e os comandos para a redução da velocidade.

A nova solução técnica com uso de inteligência artificial, que dispensa a parada obrigatória como é feita atualmente, já foi apresentada pela Ecovias Imigrantes à Artesp e está em fase de análise. "É um conceito inédito em rodovias no Brasil, com a utilização de novas tecnologias que priorizam a segurança dos motoristas. As praças de pedágio serão demolidas somente quando o projeto for homologado e implantado", diz a concessionária.

Com a demolição das praças, as pistas das rodovias voltam à configuração normal, eliminando o alargamento, conhecido como "garrafão".

Terceira pista da Imigrantes

Além da mudança nos pedágios, a pedido do governo de São Paulo, a concessionária está desenvolvendo o projeto para construção da terceira pista da Imigrantes, que será uma nova ligação entre a região metropolitana de São Paulo e a Baixada Santista.

A pista projetada terá 21,5 km de extensão, sendo 17 km em túneis e 4 km em viadutos. O empreendimento inclui também o maior túnel rodoviário do País, com cerca de 6 km de extensão. O projeto ampliará a capacidade no trecho de serra em 25% no geral e em 145% quando se considera apenas a descida de caminhões, atendendo às demandas atuais e futuras de mobilidade e logística na região.

Os projetos em andamento não fazem parte do contrato original da concessionária e serão realizados conforme definições e autorizações do governo. Obras e serviços não previstos implicam em revisão contratual, por meio de equilíbrio econômico-financeiro.

O Sistema Anchieta-Imigrantes está entre os corredores viários mais movimentados do país. Atualmente, o volume diário varia entre 300 mil e 600 mil veículos, mas o movimento aumenta muito nos fins de semana e feriados.

Durante a alta temporada deste verão, de 15 de dezembro a 22 de fevereiro, a previsão é de que 4,6 milhões de veículos passem pelo sistema.