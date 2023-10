Ancelotti nega acerto com a Seleção Brasileira: "São apenas rumores"

A Seleção Brasileira de futebol masculino vem sendo treinada pelo interino Fernando Diniz, mas vive sob a promessa do presidente da CBF de que Carlo Ancelotti assume o comando em 2024. No entanto, o técnico do Real Madrid voltou a negar o acordo e afirmou que as informações sobre o acerto "não passam de rumores".

"É tudo uma questão de rumores, especulações… Me sinto muito bem no Real Madrid do jeito que as coisas estão. Começamos a nossa temporada de forma excelente e esperamos continuar no mesmo nível", afirmou em entrevista à Rádio 1.

Carlo Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2024 e, segundo Ednaldo Rodrigues, mandatário da CBF, o treinador aceitou comandar a seleção brasileira após o término do vínculo com o clube espanhol. Legalmente, ele não pode assinar nenhum contrato até janeiro - seis meses antes do fim de seu vínculo com o Real Madrid.

Apesar disso, o técnico italiano já foi questionado inúmeras vezes sobre o acordo e nunca confirmou. Por vezes evitou o tema "seleção brasileira" e, em outras ocasiões, como nesta segunda-feira (16), negou veemente a contratação.

*Com informações g1.

