Da Redação

Ancelotti ataca calendário ‘louco’ das Eliminatórias da Copa

Depois de passar por um período pandêmico complexo envolvendo adiamentos de eventos de futebol, o planeta todo espera pela Copa do Mundo. E, inclusive, várias pessoas acompanham ansiosamente os desenrolares das Eliminatórias – que, de fato, definem quem estará pronto para disputar o título global.

Mas quem não ficou muito animado com o calendário dos torneios decisivos foi o italiano Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid. A sua inconformação foi tanta que diversos blogs de sites de apostas e portais esportivos vêm retratando o acontecimento.

Isso porque, do jeito que os jogos foram organizados, o técnico não terá à sua disposição para o jogo contra o Athletic Bilbao (no dia 2 de fevereiro) os jogadores Casemiro, Éder Militão, Fede Valverde, Rodrygo e Vinícius Junior. Os quatro primeiros defenderão o Brasil durante os jogos, e o último, jogará pela seleção do Uruguai.

O “X” da questão

Em uma conferência esportiva para a mídia após um jogo do Real Madrid, Carlo Ancelotti aproveitou para expor o seu descontentamento com o calendário de jogos do time montado pela FIFA.

Ele disparou: “O que vocês querem que eu fale? O calendário não faz sentido. É inevitável que isso precisa mudar, eu espero que quem faça isso acorde a faça um calendário mais justo”.

O técnico italiano afirma que esta dificuldade não afeta apenas o Real Madrid. É um problema que irá afetar todas as outras equipes. “Não iremos pressionar ninguém [...] mas o calendário é louco”, diz Ancelotti.

Para finalizar, Ancelotti reconhece a ânsia que os jogadores brasileiros têm por representarem sua seleção nacional e afirma que não irá interferir nas decisões dos jogadores.

Porém, isso não é tão certo, já que no jogo contra o Equador, o técnico da seleção brasileira Tite convocou Rodrygo, Eder Militão, Casemiro e Vinicius Júnior. É compreensível pois todos os jogadores vivem fases incríveis em suas carreiras, especialmente o jovem Vinícius Júnior, que ao lado do Karim Benzema, compõe um dos melhores ataques da Europa.

Será que tais reclamações são infundadas?

Ancelotti tem razão ao se aborrecer não apenas com o calendário organizado, mas também pela convocação dos seus melhores jogadores pelas suas respectivas seleções. Porém, é inevitável que as seleções precisam dar o seu máximo nos jogos, especialmente em jogos tão importantes como os das Eliminatórias da Copa do Mundo.

De uma forma ou de outra, o Real Madrid possui um elenco fantástico, e que mesmo sem suas estrelas, irá muito longe e dará muito trabalho para cada um de seus aniversários.

O calendário futebolístico de 2022 promete

Mesmo que as partidas envolvendo as Eliminatórias da Copa do Mundo finalizem em junho de 2022, clubes e torcedores do globo todo se deparam com calendários bastante acirrados. O que indica que emoções fortes estão à espreita dos amantes de futebol.

O evento mais esperado do ano, a Copa do Mundo sediada no Qatar, já tem programação plenamente confirmada para o final do ano – incluindo ingressos à venda. Agora, resta acompanhar o final da série de Eliminatórias e esperar o que as nações nos reservam para o confronto.