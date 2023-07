Anão preso, suspeito de assaltos, é ironizado pela polícia; vídeo

Siga o TNOnline no Google News

Na manhã desta sexta-feira (28), um foragido da Justiça apontado como líder de uma quadrilha especializada em invadir e roubar residências foi preso pela Polícia Civil de Taboão da Serra na Praia Grande, litoral de São Paulo. Em razão de seu nanismo, Rodrigo dos Santos Amaral, de 25 anos, é conhecido no mundo do crime como Anão. Durante a prisão, ele foi alvo de chacota por parte dos policiais, que zombaram de sua dificuldade para subir na viatura: “Pega a escada”. Veja o vídeo abaixo.

O delegado seccional de Taboão da Serra, Hélio Bressan, afirmou ao Metrópoles, logo após a prisão de Rodrigo, que a quadrilha chefiada por ele estaria envolvida na morte do policial militar aposentado Ricardo Boide, de 54 anos.

Como mostrou o Metrópoles, o tenente da reserva foi amarrado, espancado e torturado na frente da família, na noite de 4 de julho. O corpo dele foi encontrado, com diversos tiros, no dia seguinte no bairro São Marcos, área rural de Itapecerica da Serra, nas proximidades da casa onde morava.

A PM afirmou na ocasião que seis criminosos invadiram a casa do segundo-tenente, renderam a família e, quando ele chegou, realizaram o sequestro. A esposa da vítima disse que os criminosos sabiam que o marido era policial e estavam em chamada de vídeo com um comparsa enquanto mantinham todos rendidos.

Com informações do Metrópoles

