'Anaconda' é morta após atacar cão que brincava com criança

Uma cobra de mais de 5 metros foi morta por moradores de Tracuateua, Pará, após atacar um cachorro que estava brincando com uma criança. A aparição do animal "gigante" causou medo nas pessoas.

De acordo com testemunhas, a serpente surgiu em uma área de mata, e invadiu a comunidade rural. A cobra atacou o cachorro, que estava com a criança. Moradores locais ouviram os latidos do animal ferido e se aproximaram para ver o que estava acontecendo.

Ainda de acordo com o relato de testemunhas, a sucuri foi morta a golpes de facão e com um tiro na cabeça durante a tentativa de salvar o cachorro, que não resistiu e morreu.



A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.