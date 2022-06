Amistoso: Seleção Brasileira vence Coreia do Sul por 5 a 1

Da Redação

A Seleção Brasileira de Futebol enfrentou, na manhã desta quinta-feira (2), a Coreia do Sul e goleou a equipe oriental, no estádio Copa do Mundo, na capital sul-coreana. O Brasil venceu o amistoso por 5 a 1.

continua após publicidade .

Cerca de 60 mil ingressos foram vendidos, pois a partida tinha diversos jogadores como atrações, além do embate entre Son e Neymar. Philippe Coutinho, por exemplo, é uma das estrelas da 'seleção canarinho', e vale destacar que o camisa 11 marcou um gol na partida.

Richarlison abriu o placar para a seleção, marcando aos 7 minutos, porém, após meia hora de jogo, a Coreia do Sul conseguiu empatar com gol de Hwang Ui-jo.

continua após publicidade .

O Brasil saiu à frente novamente depois de Neymar marcar dois gols de pênalti, aos 42 minutos e aos 57. Já aos 80 minutos, Phillippe Coutinho deixou o dele, oferecendo o placar de 4 a 1 para a seleção. E para fechar, nos minutos finais, Gabriel Jesus fez o quinto gol da equipe brasileira.

De acordo com as estatísticas da partida, o Brasil, que teve 80% de posse de bola, fez 24 finalizações e, desse número, 9 foram em direção ao gol. Já a Coreia teve 7 finalizações, sendo 6 chutes ao gol.

Próximos jogos

continua após publicidade .

No total, a seleção tem três partidas neste mês: um jogo contra a Coreia do Sul, ocorrido nesta quinta-feira; depois contra o Japão, no dia 6 de junho, em Tóquio; e por fim, no dia 11, a equipe comandada pelo técnico Tite mede forças com a Argentina, em Melbourne (Austrália).

O clássico sul-americano não será válido pelo jogo adiado das Eliminatórias Sul-Americanas. O duelo suspenso ano passado, após ser paralisado por agentes da Anvisa - em meio à pandemia de covid-19 – foi remarcado para setembro.

No dia 6 de junho, brasileiros e japoneses se enfrentam no Estádio Nacional de Tóquio, às 7h20. Sob comando de Tite, em 2017, o escrete canarinho ganhou do Japão por 3 a 1, em partida realizada em Lille (França).

O último compromisso do Brasil será o duelo contra a Argentina, às 6h45, no Estádio de Melbourne, que já foi palco do clássico sul-americano em 2017, que reuniu mais de 95 mil pessoas. A derrota por 1 a 0 para os hermanos, foi a primeira de Tite no comando da seleção.