Amigos lamentam morte de enfermeira assassinada em SC

A enfermeira foi morta na última quarta-feira (18)

A morte de Gabrieli Batistella gerou muita comoção. A enfermeira, que tinha 28 anos, foi morta com uma facada na região do peito na última quarta-feira (18), em Campo Erê, Santa Catarina. As autoridades apontam uma adolescente, de 16 anos, como a principal suspeita do crime.

Amigos da profissional de saúde utilizaram as redes sociais para prestar homenagens à vítima e lamentar sua partida precoce.

"Você foi partir tão cedo, deixou meu coração em pedaços. Mas vou lembrar de todas as nossas aventuras juntas, nossas pescarias, nossos acampamentos. Quanta coisa a gente passou juntas, sentirei muita saudade. Sempre foi muito mais que uma amiga. Era luz onde passava. Te amarei pra sempre. Papai do Céu quis você brilhando ao lado dele, descanse em paz, Gabrieli Batistella", escreveu uma amiga.

Outra amiga da enfermeira a descreveu com diversas qualidades. "Doce, muito amada, alegre e de um coração bom. Essa era você, é assim que vou lembrar sempre de ti... Guardarei no coração cada lembrança, de cada momento juntas e de cada sorriso seu, com muito carinho. Ainda não consigo acreditar. A dor é inexplicável, você ter partido tão cedo, tão nova, cheia de sonhos! Descanse em paz, minha alemoa", afirmou.

"Obrigada amiga, pelos anos de amizade, risadas e por todos os momentos. A despedida é dolorosa, é inacreditável te perder assim, que Deus te receba de braços abertos!", diz outra.

Crime

Na tarde de quarta-feira (18), uma mulher de 29 anos morreu com um golpe de faca no peito. O assassinato foi em Campo Erê, no Oeste de Santa Catarina. Uma adolescente de 16 anos foi apreendida.

A vítima, Gabrieli Regina Batistella, 29 anos, era enfermeira, morava em Palma Sola e trabalhava no Hospital Santa Rita de Cássia.

Conforme informações da Polícia Civil, Gabrieli estava passeando na casa da avó, que reside em Campo Erê. Pelo que foi apurado, a vítima e a mãe da adolescente autora das facadas, estavam na residência da avó. Elas faziam bolachas e ingeriam bebidas alcoólicas.



À tarde a adolescente foi até a casa chamar a mãe, e houve uma discussão. Momento em que a menor pegou uma faca e desferiu um golpe no peito de Gabrieli.

A vítima chegou a ser socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital de Palma Sola, mas não resistiu a gravidade do ferimento.

Ainda segundo a Polícia Civil, a adolescente matou a enfermeira por motivo fútil e de uma forma que dificultou a defesa da vítima.

Com informações do Portal G1

