Ameaça de "ciclone bomba" põe Sul do país em alerta para temporais e ventania

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) monitora a possível formação de um "ciclone bomba" que deve atingir a Região Sul do Brasil entre esta quinta-feira (6) e sábado (8). O sistema, um ciclone extratropical intenso, deve se formar na área que abrange a Argentina, o Uruguai, o Sul do país e o Oceano Atlântico. A passagem da frente fria associada ao fenômeno traz risco de tempestades severas, descargas elétricas, granizo e rajadas de vento que podem superar os 60 km/h no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

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As previsões do instituto apontam para um processo de ciclogênese explosiva, popularmente conhecido como ciclone bomba, que ocorre quando uma área de baixa pressão atmosférica se intensifica muito rapidamente. A confirmação dessa classificação, no entanto, depende da observação contínua da queda de pressão nos próximos dias. O sistema deve começar a se organizar na quinta-feira sobre o norte da Argentina e o Paraguai, avançando em seguida para o Uruguai e o litoral gaúcho. Entre sexta-feira e sábado, o fenômeno pode ganhar força, gerando rajadas de vento que poderão passar dos 100 km/h sobre o Oceano Atlântico, perto do centro do ciclone.

Diante do cenário de instabilidade, o Inmet emitiu um aviso amarelo de perigo potencial para tempestades já para quarta-feira (5), englobando o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além de partes de Mato Grosso do Sul e da divisa entre São Paulo e Paraná. Na quinta-feira, o nível de alerta sobe para laranja, que indica perigo, em todo o território gaúcho e em áreas catarinenses, paranaenses e sul-mato-grossenses, com condições favoráveis à formação de linhas de tempestades e frentes de rajada.

Após o avanço do ciclone em direção ao mar, uma intensa massa de ar frio deverá atingir o Centro-Sul do país. A previsão indica uma queda acentuada nas temperaturas, com efeitos que também poderão ser sentidos nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. O Inmet ressalta, contudo, que a trajetória e a intensidade exata do sistema ainda podem sofrer alterações conforme as próximas atualizações dos modelos meteorológicos.