Amcham Brasil apresentará à COP 28 R$ 31 bi em projetos ambientais do setor privado

A Amcham Brasil vai apresentar na COP 28 (28ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que ocorrerá no fim do ano em Dubai, nos Emirados Árabes, uma série de projetos de preservação ambiental elaborados pelo setor privado brasileiro, que podem ser acessados na plataforma do Brasil Pelo Meio Ambiente (BPMA 2023). O portfólio de iniciativas empresariais em consonância com a agenda ESG foi lançado na manhã desta sexta-feira, 27.

Comandado pela Amcham Brasil, o movimento visa identificar as principais ações privadas ligadas à causa ambiental no País para mostrar o comprometimento do empresariado nacional com o tema, destacando a importância de políticas públicas consistentes e de qualidade e seu interesse pela aplicação delas. Ao todo, o BPMA já reúne 183 projetos em 2023, idealizados por 111 empresas, o que representa acima de R$ 31 bilhões em investimentos a serem expostos na COP.

Os resultados das iniciativas mapeadas pela Amcham somam, no total, o tratamento de 17 toneladas de resíduos, a preservação e reflorestamento de 5 milhões de hectares, a redução de emissões de 259 toneladas de CO2 e a geração ou otimização de 7.735 GWh de energia limpa.

"O setor empresarial é um parceiro central do poder público para a preservação do meio ambiente e para o cumprimento das metas de redução de emissões pelo Brasil. Os números do BPMA 2023 confirmam o engajamento empresarial por meio de ações concretas, amplas e de elevado impacto ambiental, social e econômico", opina Abrão Neto, CEO da Amcham Brasil.